Lo ngại 4 dự án giao thông phía Nam chậm tiến độ

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) vừa gửi báo cáo đến Bộ GTVT đưa ra những khuyến cáo đặc biệt đối với bốn dự án giao thông trọng điểm đang triển khai thi công tại khu vực phía Nam. Gồm có: Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, cao tốc Bến Lức-Long Thành, cầu Vàm Cống và dự án Lộ Tẻ-Rạch Sỏi.



Theo Cục QLXD&CLCTGT, đây là những dự án lớn, có vai trò quan trọng trong việc kết nối các trung tâm kinh tế-chính trị phía Nam, rút ngắn thời gian từ ĐBSCL đến TP.HCM và các khu vực lân cận, giảm tải lưu lượng qua TP.HCM đối với các tuyến kết nối với phía Bắc. Do đó cần được quan tâm sâu sắc hơn nữa để đảm bảo tiến độ thực hiện đã đề ra.



Việc xử lý vết nứt cầu Vàm Cống dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 2-2019. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cụ thể, đối với cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, sau khi Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về trần lãi suất vốn vay, đến ngày 15-6 nhà đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng với các ngân hàng. “Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành ký kết phụ lục hợp đồng trong tháng 7-2018 theo chỉ đạo của Bộ GTVT, ảnh hưởng việc triển khai các công việc tiếp theo. Do đó cần bám sát dự án chặt chẽ hơn nữa, đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch” - Cục QLXD&CLCTGT cho biết.

Một công trình khác là cầu Vàm Cống thuộc dự án kết nối khu vực đồng bằng sông Mekong, theo Cục QLXD&CLCTGT, việc xử lý nứt dầm ngang trên đỉnh trụ P28, P29, Bộ GTVT đã phê duyệt hồ sơ thiết kế hạng mục xử lý dầm ngang trên đỉnh trụ neo, thời gian thực hiện dự kiến 6-7 tháng và phấn đấu hoàn thành trong tháng 2-2019. “Về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, sau khi thực hiện thí nghiệm mẫu phá hủy dầm ngang đã nứt, xác định được cơ chế gây nứt dầm sẽ phân định rõ được trách nhiệm của các bên liên quan” - Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Liên quan đến dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành, theo Cục QLXD&CLCTGT, sản lượng toàn dự án đạt khoảng 69,49% (chậm 5,06% so với kế hoạch). Riêng tám gói thầu triển khai trước, phần vốn JICA đảm bảo yêu cầu nhưng phần vốn ADB chậm 12,88%. Còn lại ba gói mới khởi công ngày 15-1-2018 hiện đạt 3,04% (chậm 2,25%). “Các gói vốn ADB chậm chủ yếu là do thiếu vốn đối ứng, giải phóng mặt bằng chậm, nguồn cát khó khăn và do năng lực hạn chế của một số nhà thầu” - Cục QLXD&CLCTGT đánh giá.

Cuối cùng là dự án Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, sản lượng đạt 39,33% (chậm 4,6%). Dự án đã bố trí theo kế hoạch vốn 2018 là 838 tỉ (ODA 700 tỉ và đối ứng 138 tỉ), còn thiếu 2.571 tỉ (ODA 2.024 tỉ, đối ứng 547 tỉ) để có thể mở rộng quy mô lên bốn làn xe. “Việc bố trí chưa đủ vốn để mở rộng quy mô và tình hình khan hiếm cát như hiện nay thì không thể hoàn thành dự án theo tiến độ phê duyệt dự án” - Cục QLXD&CLCTGT lưu ý.