Máy bay bị chiếu tia laser ở Nội Bài

Theo báo cáo của cơ trưởng với nhà chức trách hàng không Việt Nam, khi chuyến bay VJT813 của hãng hàng không quốc tế Vistajet trong quá trình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (cách đầu đường băng khoảng 9,7km), tổ bay phát hiện có tia laze màu xanh chiếu vào buồng lái về phía bên phải của tàu bay. Điểm phát tia laze cách sân bay khoảng 4,8km.

Sau khi nhận được thông tin, trực ban Cảng vụ hàng không miền Bắc đã liên lạc với số điện thoại trực ban công an Hà Nội và Vĩnh Phúc theo số điện thoại đường dây nóng nhằm phối hợp xử lý tia laze như hướng dẫn của Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Vụ việc sau đó đã được thông tin cho Đồn công an Nội Bài để phối hợp xử lý, xác minh thông tin.

Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, thời gian vừa qua, khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài liên tiếp xảy ra hiện tượng sử dụng đèn chiếu tia laze vào tàu bay, uy hiếp nghiêm trọng hoạt động an toàn bay hàng không.

Đại diện Ủy ban An ninh hàng không quốc gia, cho biết việc chiếu tia laze vào tàu bay khi đang cất hoặc hạ cánh như các vụ việc nêu trên tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời tàu bay, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng, vi phạm các quy định của quốc tế và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Theo đó, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia đã có đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sử dụng đèn chiếu laze vào tàu bay, uy hiếp an toàn hoạt động bay tại Nội Bài.

Đồng thời, phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền Bắc và chính quyền địa phương tăng cường biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo tổ chức, cá nhân xung quanh khu vực Cảng Nội Bài không sử dụng đèn chiếu tia laze gây nguy hiểm cho hoạt động an toàn bay hàng không.

Đặc biệt, gần đây Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền bổ sung hành vi chiếu đèn laze tàu bay vào thông tư liên tịch hướng dẫn Bộ luật Hình sự, xem đây là hành vi cản trở giao thông đường không. Theo đó, người chiếu tia laze vào máy bay gây chết người hoặc tổn thương sức khỏe phi công có thể bị phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm. Tuy nhiên sự việc này vẫn tiếp tục tái diễn ở sân bay Nội Bài.