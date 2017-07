Máy bay lại bị chiếu đèn vào khoang lái tại Nội Bài

Cụ thể, máy bay A321/VN-A355 của Vietnam Airlines đang bay từ Cam Ranh về Hà Nội, khi đang hạ cánh từ độ cao 1.000 ft đã bị chiếu ánh sáng màu xanh lam vào phía trái buồng lái. Ánh sáng chỉ biến mất khi máy bay xuống dưới độ cao 800 ft. Cảng vụ hàng không miền Bắc sau đó đã yêu cầu tổ bay báo cáo sự việc, đồng thời thông tin cho Phòng PA67 Công an TP Hà Nội xử lý.

Đây không phải là trường hợp duy nhất tổ bay phát hiện có ánh sáng xanh (nhiều khả năng là tia laser) chiếu vào khoang lái. Tuy nhiên, theo Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn, hiện chưa có quy định xử lý về hành vi này.

Trước đó, Ủy ban An ninh hàng không Quốc gia đã có chỉ thị gửi các cơ quan liên quan về vấn đề này. Theo đó, để đảm bảo tuyệt đối hoạt động an toàn bay hàng không dân dụng, ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự, chỉ thị yêu cầu Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không địa phương chỉ đạo cơ quan công an địa phương xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát, phát hiện và có biện pháp khuyến cáo tổ chức, cá nhân xung quanh khu vực sân bay không sử dụng đèn chiếu tia laser gây nguy hiểm cho hoạt động bay. Các sân bay cần chủ trì, phối hợp với đại diện cảng vụ hàng không và đài kiểm soát không lưu chủ động phát hiện hiện tượng dùng đèn chiếu tia laser chiếu vào khu vực có máy bay hoạt động để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân khi tổ chức các sự kiện gần khu vực cảng hàng không, sân bay có sử dụng các loại đèn chiếu laser phải xin phép chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền và thông báo với nhà chức trách hàng không tại cảng hàng không, sân bay đó.

