Máy bay Vietnam Airlines lại bị chiếu laser vào khoang lái

Ngày 6-8, chuyến bay VN612 của Vietnam Airlines đang chuẩn bị hạ cánh xuống Nội Bài, cơ trưởng chuyến bay này phát hiện bị chiếu tia laser với ánh sáng cường độ cao vào buồng lái, uy hiếp an toàn bay.

Theo đại diện của Vietnam Airlines, đây không phải là lần đầu tiên máy bay của Vietnam Airlines khi hạ cánh bị chiếu laser. Trước đó, tháng 12-2016, trong khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, một máy bay của Vienam Airlines bay từ TP.HCM ra Hà Nội cũng từng bị nguồn sáng màu xanh lá cây chiếu vào buồng lái, uy hiếp an toàn chuyến bay.

Theo thống kê, tính riêng năm 2016 có chín máy bay Vietnam Airlines bị chiếu tia laser trong quá trình hạ cánh. Điều đáng lưu ý, hầu hết các vụ chiếu đèn laser xảy ra xung quanh khu vực sân bay Nội Bài.

Theo đánh giá, các tia laser chiếu vào buồng lái khi máy bay đang cất/hạ cánh có thể gây tổn thương mắt phi công, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng, mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời máy bay. Hành vi chiếu laser vào buồng lái khi máy bay đang cất/hạ cánh là vi phạm các quy định quốc tế và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.