Mở thông lại đường bị đóng để xây bệnh viện

Sáng 18-9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc về nội dung phản ánh của dư luận liên quan đến việc đóng đường và chuyển hướng đường Hồ Tông Thốc – con đường nối từ quốc lộ 1A cắt qua đại lộ Lê Nin đi xã Nghi Phú và các xã ở TP Vinh, Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận cuộc họp: Quyết định mở thông lại đường Hồ Tông Thốc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại sớm nhất.

Nhiều người dân ở xã Nghi Phú, TP Vinh cho biết họ rất vui khi lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã lắng nghe ý kiến người dân và dư luận, mở lại đường cho dân đi thuận tiện.



Đường Hồ Tông Thốc sẽ được mở thông trở lại, chạy giữa BV Đa khoa Nghệ An giai đoạn 1 (bên phải) và BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 (bên trái) ra đại lộ Lê Nin.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Công ty Cổ phần BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An chủ trì khảo sát, điều chỉnh lại qui hoạch chi tiết để mở thông tuyến đường Hồ Thông Tốc đi qua giữa BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 1 và BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 (khu A và khu B) ra giao nhau với đường Lê Nin, đi xuống xã Nghi Phú... Thời gian hoàn thành mở thông đường phải hoàn thành trước quý 1 năm 2019.



Đây là phương án tối ưu hiện nay, khi mà tỉnh Nghệ An chưa thể có kinh phí để xây dựng tuyến đường qui hoạch 24 m phía Nam và phía Bắc bệnh viện.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An kêu gọi đầu tư bệnh viện đa khoa giai đoạn 2 năm 2013 là thực hiện theo đúng qui hoạch chi tiết đã được tỉnh phê duyệt từ 2003.



Môt góc công trình BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thi công nằm lên đường Hồ Thông Tốc.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 6-8 phản ánh, việc đóng đường Hồ Tông Thốc để Công ty Cổ phần BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An xây bệnh viện đã ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống người dân dọc tuyến đường này.





Đường Hồ Tông Thốc từ bệnh viện và đại lộ Lê Nin hướng xuống trung tâm xã Nghi Phú (TP Vinh).

Sau khi báo nêu, chiều 11-9, tại hội trường UBND xã Nghi Phú, UBND TP Vinh chủ trì phối hợp Sở Xây dựng Nghệ An tổ chức đối thoại với người dân. Tại buổi đối thoại, đa số người dân đề nghị không đóng đường để xây bệnh viện và kiến nghị sớm mở đường Hồ Tông Thốc cho người dân đi lại.