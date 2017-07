Ngại kẹt xe, có thể đi buýt đường sông

Cần đảm bảo chất lượng tàu Mới đây, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, đã dẫn đoàn khảo sát công tác chuẩn bị tại xưởng đóng tàu của Công ty TNHH TM Tân Viễn Đông, nơi đang đóng những chiếc tàu phục vụ tuyến buýt sông của TP. Tại đây, ông Cường yêu cầu: “Đơn vị thi công cần đảm bảo chất lượng tàu, đồng bộ cơ sở hạ tầng đường thủy. TP mong muốn người dân đi buýt sông lần đầu tiên là cảm thấy thích và quay lại sử dụng thường xuyên”. Lộ trình cụ thể của tuyến buýt đường sông đầu tiên Tuyến số 1: Bến số 1 (Bạch Đằng, quận 1) - bến số 2 (Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh) - bến số 3 (Bình An, quận 2) - bến số 4 (Thảo Điền, quận 2) - bến số 5 (Tầm Vu, quận Bình Thạnh) - bến số 6 (Thanh Đa, quận Bình Thạnh) - bến số 7 (Bình Triệu, quận Thủ Đức) - bến số 8 (Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) - bến số 9 (Bình Quới, quận Thủ Đức). Một số lo ngại Anh Phạm Toàn Thắng (ngụ quận 1): “Nhìn chung đây là một giải pháp tốt. Vấn đề là nó có bảo đảm an toàn hơn taxi, xe buýt đường bộ hay không? Người dân đi buýt sông có tiết kiệm được thời gian hơn so với đi bằng đường bộ? Đặc biệt, tại điểm đến của mỗi bến thì hệ thống kết nối giao thông phải đảm bảo như thế nào khi người dân đã gửi xe máy ở các bãi. Hay là người dân vừa tốn tiền đi buýt sông, lại tốn thêm công đi bộ hoặc tiền taxi”. Bà Võ Như Mai (ngụ quận 1) nói: “Tôi nghĩ buýt sông chỉ phù hợp với du lịch và chắc lúc đầu sẽ rất đông khách vì tâm lý hiếu kỳ. Tuy nhiên, sau đó loại hình này sẽ khó cạnh tranh với xe buýt truyền thống. Bởi vì xe buýt sẵn sàng đón trả khách bất cứ nơi nào nếu khách yêu cầu. Ngoài ra, buýt sông phải trang bị áo phao, đảm bảo an toàn cho hành khách. Vấn đề khó xử lý ở đây là buýt sông sẽ phải phụ thuộc vào con nước (đặc biệt là mùi hôi) và khi xảy ra “kẹt sông” thì không biết phải giải quyết như thế nào?”.