Nút giao thông 3 tầng Vũng Tàu vẫn thiếu an toàn

Ngày 25-10-2016, hầm chui khu vực ngã tư Vũng Tàu được thông xe, trở thành nút giao thông ba tầng đầu tiên ở Đồng Nai. Lúc này người dân khu vực và người tham gia giao thông đều hân hoan vì thoát khỏi cảnh kẹt xe, tai nạn giao thông…

“Tử thần” của xe hai bánh

Thế nhưng trái với sự kỳ vọng của người dân, nút giao thông này tuy không xảy ra các sự cố gây ùn tắc nghiêm trọng nhưng xe cộ di chuyển qua đây vẫn gặp nhiều khó khăn và tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra. Điều này cũng khiến cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đang lúng túng.

Trước đây xe hai bánh hướng từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra quốc lộ 51 phải đi vòng xuống cầu Đồng Nai, lên quốc lộ 1 qua trạm thu phí. Cách phân luồng này khiến quãng đường trở nên dài hơn khoảng 2 km so với chạy trực tiếp từ khu công nghiệp ra quốc lộ 51. Vì vậy, những người đi xe hai bánh bất chấp biển cấm vẫn đi dưới cầu vượt, cắt ngang làn xe hai bánh hướng từ TP Biên Hòa đi TP.HCM và “cắt mặt” với làn xe máy hướng từ quốc lộ 51 vào TP.HCM.

Thấy sự bất cập này, sau một thời gian, các ngành chức năng tổ chức điều chỉnh lại theo hướng xe hai bánh có thể chạy dưới cầu vượt để ra quốc lộ 51 đi về Vũng Tàu. Tuy nhiên, việc này lại mất an toàn. Xe hai bánh dễ va chạm giao thông với các phương tiện xe hai bánh hướng từ TP.HCM về Đồng Nai và ô tô từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra quốc lộ 51. Nguy hiểm hơn, xe hai bánh phải chạy chung với ô tô một đoạn khoảng 100 m khiến tình hình giao thông lộn xộn, rối ren.



Khu vực ngã tư Vũng Tàu tuy không xảy ra các sự cố gây ùn tắc nghiêm trọng nhưng tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra. Ảnh: VH

Chờ ý kiến Bộ GTVT

Ông Nguyễn Bôn, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai, cho biết nhận thấy sự mất an toàn tại ngã tư, Ban ATGT đã đề xuất với UBND tỉnh thay đổi tạm làn đường cho xe hai bánh. Hiện xe hai bánh được đi lên cầu vượt chỉ là tạm thời. Nhất là sau khi cầu An Hảo đưa vào sử dụng, lượng xe lưu thông vào đường đông khiến giao thông khu vực ngã tư trở nên phức tạp hơn.

“Mới đây, chúng tôi đã tổ chức kiểm tra thực tế, nhận thấy nút giao thông ngã tư Vũng Tàu còn thiếu ATGT, phân luồng xe hai bánh không hợp lý nên đã có sự điều chỉnh ban đầu. Chúng tôi cho xe máy chạy lên cầu vượt, không phải vòng vào quốc lộ 51, mở rộng làn xe máy đi từ hướng TP.HCM về quốc lộ 51, tạo vòng xuyến dưới chân cầu... Tuy nhiên, để có giải pháp an toàn lâu dài cần có những kế hoạch cụ thể hơn, UBND tỉnh đang chờ ý kiến của Bộ GTVT” - ông Bôn cho biết thêm.

Để có phương án xóa “điểm đen” giao thông ngã tư Vũng Tàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh có văn bản kiến nghị Bộ GTVT về phương án tổ chức lại giao thông ngã tư Vũng Tàu. Cụ thể như tháo dỡ biển báo chưa phù hợp, phân luồng lại làn xe máy, mở rộng làn xe hai bánh hướng từ TP.HCM về quốc lộ 51, không cho xe máy đi từ hướng TP.HCM về TP Biên Hòa lên cầu vượt.