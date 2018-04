Phạt nguội hàng chục ngàn xe ô tô qua Hà Tĩnh

Ngày 11-4, Thượng tá Lưu Văn Tiến – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh, Cục CSGT đã lắp đặt cho hệ thống camera giám sát tự động. Các điểm lắp đặt camera dọc quốc lộ 1A qua các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Kỳ Anh…là giám sát tốc độ xe. Khoảng 7 đến 8 điểm là camera giám sát đèn đỏ và nhiều điểm giám sát an ninh trật tự... Những xe đi qua đó (qua camera) vi phạm thì hệ thống sẽ tự động chụp ảnh lại báo về trung tâm ở Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh. Trung tâm sẽ căn cứ theo biển số, địa chỉ chủ xe để xử lý. Đến nay, đã gửi và xử lý hàng chục ngàn trường hợp xe ô tô. Trong đó, chủ yếu là xe ô tô chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ...



Một điểm camera giám sát tự động trên quốc lộ 1A (qua thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Về việc một số người ở TP Vinh, Nghệ An, phản ánh họ không đi xe hơi sang Hà Tĩnh vẫn bị gửi giấy phạt nguội chạy quá tốc độ, Thượng tá Tiến cho biết: “Vẫn có một số trường hợp do người khác sử dụng biển số giả, biển số trùng, xe đã bán nhưng không sang tên đổi chủ. Không loại trừ tình trạng xe cầm đồ, chủ tiệm cầm đồ lắp biển khác vào xe đó rồi chạy hoặc cho mượn. Trước khi xử lý chúng tôi xác minh rõ ràng, người dân có thể viết đơn gửi đến cho Phòng CSGT hoặc đến trực tiếp xem lại hình ảnh đối chiếu khách quan, chính xác, tâm phục khẩu phục mới xử phạt”.



Một điểm "bắn" tốc độ tự động trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Theo Thượng tá Tiến, bây giờ cán bộ làm nhiệm tuần tra kiểm sát giao thông cũng xử lý nóng luôn. Đó là Cục trang bị thiết bị nhận biết được các xe vi phạm qua camera nên khi xe chạy qua tổ công tác thì ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý trực tiếp luôn.



“Nhờ hệ thống camera tự động nâng cao được ý thức chấp hành giao thông của người dân, tai nạn giao thông giảm hẳn. Anh em tuần tra đo tốc độ ở đâu thì tài xế sẽ biết ở đó, nhưng hệ thống giám sát giám sát được 24/24 giờ nên rất hiệu quả”-Thượng tá Tiến nói.

Sắp tới, hệ thống giám sát tốc độ sẽ lắp đặt dày đặc trên quốc lộ ở Hà Tĩnh.