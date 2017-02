Phòng Cảnh sát Giao thông có trang thông tin điện tử

Sáng ngày 23-2, Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67) Công an TP.HCM đã tổ chức Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS TP.HCM. Trang trực thuộc Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM do Phòng CSGT ĐB-ĐS trực tiếp quản lý và đăng tải thông tin.



Trang thông tin điện tử của Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM. Ảnh: L.THOA

Trang thông tin điện tử CSGT là phương tiện thông tin truyền thông của Phòng CSGT ĐB-ĐS được triển khai trên mạng internet phục vụ nhu cầu thông tin và kết nối của nhân dân thông qua truy cập tại địa chỉ: csgthcm.vn.

Đây được xem là công cụ hỗ trợ Phòng CSGT ĐB-ĐS thông tin, tuyên truyền rộng rãi, nhanh chóng và chủ động các nội dung tin, hình ảnh, tài liệu phong phú liên quan đến người dân; cảnh báo hậu quả nguy hiểm của TNGT và các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông…



Buổi lễ có sự tham dự của Lãnh đạo Ban An toàn giao thông TP.HCM, Ban Giám đốc CATP, Cục CSGT... Ảnh: LT





Trang thông tin điện tử còn đóng đảm bảo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt; cũng như giải đáp thắc mắc về thông tin pháp luật giao thông và hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan xử phạt vi phạm hành chính trong đến lĩnh vực giao thông ĐB-ĐS, công tác đăng ký xe...

Bên cạnh đó, trang sẽ cung cấp chức năng hỗ trợ người dân tiến hành các thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả như đăng ký xe qua mạng internet; tra cứu, cập nhật thông tin các phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt qua hình ảnh chưa thực hiện quyết định xử phạt tại cơ quan CSGT.