Quận 5 mong DN cùng bài trừ bảo kê, xe dù, bến cóc

Xe “dù” theo dõi lực lượng thanh tra để đối phó Theo thống kê của Sở GTVT TP.HCM, tại các quận 1, 5, 6, 10, 11, Tân Bình và Tân Phú hiện có 87 điểm có hoạt động đón trả khách, trong đó nhiều nơi không đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Xe khách tập trung nhiều trên các tuyến đường thuộc quận 5 như Trần Phú, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Hồng Bàng, Ngô Gia Tự… Hằng ngày các nhà xe vẫn đón trả khách tại các điểm giữa nội đô TP, đồng thời cho người theo dõi hoạt động của lực lượng thanh tra giao thông để đối phó. “Các xe này chạy tuyến cố định từ TP.HCM đi các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long… và sử dụng xe hợp đồng đón trả khách. Việc các xe này đón trả khách trên các tuyến đường cấm đỗ xe đã không đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong thời gian qua chúng tôi mở đợt cao điểm đã lập biên bản xử lý nhiều xe “dù”, xe hợp đồng trá hình với các lỗi phổ biến là xe tuyến cố định chạy sai hành trình, xe hợp đồng nhưng không có hợp đồng theo quy định” - một cán bộ thanh tra giao thông cho biết. Sẽ lập các bãi lót cho taxi đậu Nói về hoạt động kinh doanh vận tải, ông Trương Đình Quý, Phó Tổng Giám đốc Vinasun, cho biết: “Hiện tại taxi truyền thống đang gặp muôn vàn khó khăn do sự phát triển của Grab, Uber. Chúng tôi luôn thực hiện tốt quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy chúng tôi mong được chính quyền quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn”. Chia sẻ với những khó khăn của hoạt động vận tải taxi, ông Nguyễn Ngọc Giao, Phó phòng Quản lý vận tải Sở GTVT TP.HCM, cho biết: “Trong năm 2017, quận 5 cho phép thành lập các bãi lót cho taxi để tránh trường hợp tài xế phải chạy xe trống trên đường phố vì không tìm được bãi đậu”.