Sắp có tiền làm cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

Dự án do Công ty Cổ phần BOT Trung Lương-Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) và liên danh nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BMT - Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi - Công ty Cổ phần Hoàng An - Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII. Đến nay tỉnh Tiền Giang đã thực hiện giải phóng mặt bằng 49 km/51,1 km (đạt khoảng 96%). Các chủ đầu tư dự án cũng đã chuyển cho địa phương 1.264 tỉ đồng để triển khai giải phóng mặt bằng trên tuyến. 4% chưa giải phóng được là do còn một số vướng mắc về mức bồi thường, tranh chấp đất giữa dân với dân, một số đoạn do chưa thể di dời đường dây điện trung thế.