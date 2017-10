Sẽ cấm xe ben, xe tải chạy trong dịp APEC

Chiều 19-10, ông Nguyễn Đăng Huy (Phó giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng) cho biết đang chờ UBND TP Đà Nẵng phê duyệt phương án cấm xe trong dịp APEC.



Phương án do Sở GTVT, Công an thành phố, Sở Du lịch và Văn phòng Ban An toàn giao thông Đà Nẵng cùng nghiên cứu, đề xuất.

Cụ thể, cấm các loại xe ben hoạt động 24/24h trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố từ ngày 3-11 đến hết ngày 12-11.

Cấm ôtô tải (ôtô đầu kéo, ôtô kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc, xe bêtông, xe cẩu tải...), xe khách trên 16 chỗ ngồi, xe vệ sinh môi trường vận chuyển rác thải, chất thải (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ từ ngày 5-11 đến hết ngày 12-11.



Đường Hoàng Sa cùng hơn 20 tuyến đường khác tại Đà Nẵng bị cấm đỗ xe dịp APEC. Ảnh: Tấn Việt

Theo đó, cấm đỗ xe từ ngày 5-11 đến hết ngày 12-11 trên các tuyến sau: Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến Nguyễn Du), Trần Phú (đoạn từ Nguyễn Du đến cầu Rồng), 2 Tháng 9, Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Nguyễn Tri Phương).

Các đường Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đức Thuận, Minh Mạng, An Nông, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ An Nông đến Trần Đại Nghĩa), 3 Tháng 2, Hàm Nghi, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Duy Tân)...cũng bị cấm.



Riêng các ngày 10 và 11-11, bổ sung các tuyến cấm đỗ xe gồm Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu đối với các loại xe tải, xe vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, chất thải, xe khách có chiều cao trên 3,5m.



Xe ben bị cấm hoạt động trên toàn thành phố 24/24 giờ trong các ngày 3-11 đến hết ngày 12-11. Ảnh: Tấn Việt

Đối với các loại xe tải gồm: Ôtô đầu kéo, ôtô kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc, xe bêtông, xe cẩu tải...ra vào cảng Tiên Sa (trừ ngày l0 và ll-11) lưu thông theo các tuyến sau:



Cách mạng tháng Tám - cầu Nguyễn Tri Phương - Võ Chí Công - Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến - Ngũ Hành Sơn - Ngô Quyền - Yết Kiêu - Cảng Tiên Sa và ngược lại.

Quốc lộ 1 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến - Ngũ Hành Sơn - Ngô Quyền - Yết Kiêu - Cảng Tiên Sa và ngược lại.

Các loại ôtô trên 16 chỗ ngồi đi TP Hội An lưu thông theo các tuyến sau: Cầu Thuận Phước (đối với ôtô tổng trọng lượng dưới 10 tấn) - Lê Đức Thọ - Yết Kiêu - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa - Hội An và ngược lại.

Các loại xe tải, xe khách trên 16 chỗ ngồi ra, vào sân bay Đà Nẵng lưu thông theo các hướng: Điện Biên Phủ - Cầu vượt Ngã ba Huế - Trường Chinh - Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - Sân bay và ngược lại.

Ngoài ra, các đơn vị cũng thống nhất đề xuất tạm dừng hoạt động phun lửa, phun nước cầu Rồng và không quay cầu sông Hàn trong các ngày 4, 5, 11 và 12-11. Tạm dừng hoạt động các tàu du lịch trên sông Hàn trong các ngày 9, 10 và 11-11 để bảo đảm an ninh, an toàn.

Theo ông Nguyễn Đăng Huy, dự kiến chậm nhất ngày mai (20-10), UBND TP Đà Nẵng sẽ phê duyệt các phương án đề xuất này.