Báo cáo tại buổi làm việc, tại huyện Bình Chánh, tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ đến ngày 15-5 so với cùng kỳ năm 2017 tăng 50%, số người chết tăng hơn 44,4%, số người bị thương tăng 100%. Tại quận Bình Tân, riêng trong bốn tháng đầu năm đã xảy ra 23 vụ TNGT, làm 24 người chết, tăng 20% và số người bị thương tăng 100% so với cùng kỳ.



Nguyên nhân dẫn đến tai nạn tăng cao là do cơ sở hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, nhiều tuyến đường nhỏ, chật hẹp so với lưu lượng phương tiện, một số tuyến đường ngập nước chưa được sửa chữa, nâng cấp kịp thời và do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông, không chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở, ngành cần nêu cao tính chủ động trong công tác điều hành và có các giải pháp an toàn giao thông hiệu quả. Trong năm 2018, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh cần quyết liệt kéo giảm số vụ, số người chết và bị thương do TNGT. Muốn vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy các mô hình tự quản.