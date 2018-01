Tài xế quyết ‘cố thủ’, BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp xả trạm

Sẽ ghi hình trường hợp quậy phá 15 giờ 10 ngày 5-1, tại nhà điều hành trạm thu phí BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp, đại diện lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, UBND quận Cái Răng, Công an TP Cần Thơ, Sở GTVT TP Cần Thơ và Hậu Giang, Công an quận Cái Răng và đại diện nhà đầu tư Công ty TNHH BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp, ông Trần Hồng Sơn, trợ lý chủ tịch Hội đồng quản trị, đã họp để giải quyết các vấn đề của trạm này trong hai ngày qua. Theo đó, biên bản ghi nhận vào lúc 9 giờ 30 ngày 4-1, có 10 ô tô của cá nhân, doanh nghiệp treo băng rôn yêu cầu trạm BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp miễn 100% cho xe trong khu vực 5 km. Các tài xế điều khiển phương tiện vào các làn thu phí không hợp tác mua vé, cự cãi với nhân viên thu phí, dẫn đến ùn tắc giao thông ở hai đầu trạm BOT, mỗi đầu khoảng 3 km. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, khi có lệnh của chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu cho xả trạm để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc, tình hình trật tự an toàn giao thông trở lại bình thường. Vào lúc 10 giờ 30 ngày 5-1, tình hình giao thông tại trạm BOT này tiếp tục diễn biến giống ngày 4-1. Số lượng xe ùn tắc ở hai đầu kéo dài 5 km. Trước tình hình trên, lúc 14 giờ 30 cùng ngày, chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã cho xả trạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sau đó tình hình giao thông trở lại bình thường. Trước tình hình trên, chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu nhà đầu tư chủ động xử lý mọi tình huống để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông trong khu vực trạm. Từ nay đến thời điểm giải quyết dứt điểm việc miễn, giảm phí qua trạm, khi xảy ra tình huống ùn tắc giao thông như hai ngày qua, đề nghị trạm phải xử lý tình huống xả trạm như ngày 4 và 5-1. Đặc biệt, nếu có trường hợp quậy phá gây mất an ninh trật tự, phải ghi lại hình ảnh cho cơ quan chức năng làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.