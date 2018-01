Tài xế thuê lân múa trước trạm BOT Sóc Trăng

Ngày 10-1, hai trạm BOT Sóc Trăng (trên quốc lộ 1, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) và BOT T2 (trên quốc lộ 91 nối Cần Thơ-An Giang, đặt tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) phải xả trạm nhiều lần do các tài xế phản đối việc mua vé qua trạm. Đáng chú ý, trưa 10-1, một đoàn lân mang tên Hưng Sủi Sóc Trăng đã được các tài xế thuê đến múa cách trạm BOT Sóc Trăng khoảng 100 m.



Tông hỏng barie

Hoạt động này diễn ra sau khi các tài xế có nhiều hành động phản đối khiến BOT Sóc Trăng phải xả trạm kéo dài kể từ 10 giờ sáng 10-1.

Một tài xế nói rằng sau nhiều ngày kiên trì không mua vé, BOT Sóc Trăng đã xả trạm nên nhóm tài xế thuê lân đến biểu diễn. Một người đi cùng đoàn lân cho biết lân sẽ biểu diễn mỗi khi BOT Sóc Trăng xả trạm, kéo dài cho đến hết ngày.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhiều lái xe đã không chịu mua vé khi qua trạm BOT Sóc Trăng. Một xe khách đã tung trạm làm hư hỏng thanh barie. Một hành khách bức xúc vì trạm đóng xả liên tục, gây chậm giờ di chuyển cũng đã nhảy xuống xe tự tay bẻ thanh chắn cho xe khách đi qua nhanh. Nhiều tài xế dừng lại định mua vé thì có nhiều người dân đứng ở làn thu phí vận động không mua. Trước tình hình trên, khoảng 10 giờ, BOT Sóc Trăng xả trạm. Khi khu vực trạm đã thông thoáng, nhân viên trạm ra sửa lại các thanh barie. Đây là ngày thứ tư liên tiếp BOT Sóc Trăng hỗn loạn, phải xả trạm liên tục.

Cuối giờ chiều 10-1, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Công an tỉnh Sóc Trăng đang phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông tại khu vực trạm BOT Sóc Trăng. Còn với đơn vị khai thác trạm thu phí phải có trách nhiệm khi xảy ra ùn tắc giao thông phải tiến hành xả trạm ngay để đảm bảo giao thông thông thoáng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết các tình huống xảy ra tại trạm”.



Đoàn lân múa cách trạm BOT Sóc Trăng khoảng 100 m trưa 10-1. Ảnh: TV



Thanh barie trạm BOT Sóc Trăng bị xe tông gãy. Ảnh: TV



BOT T2 xả trạm 4 lần



Cùng ngày, tại trạm thu phí BOT T2 cũng đã xảy ra tình trạng nhiều tài xế phản ứng việc thu phí khiến BOT phải xả trạm.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, một tài xế vận chuyển hàng từ Kiên Giang đi An Giang cho biết hằng ngày phải vận chuyển ba chuyến hàng qua trạm này, mất 150.000 đồng/chuyến hàng (tương đương phải mất 12 đến 14 triệu đồng/tháng) trong khi chỉ đi đoạn đường khoảng 100 m thuộc dự án này. Tương tự, một tài xế khác cho biết anh chỉ đi từ quốc lộ 91 qua BOT T2 hơn 100 m rồi rẽ qua quốc lộ 80 đi Kiên Giang nhưng phải mua vé cùng mức giá với các phương tiện đi về Cần Thơ. Như vậy là không hợp lý.

Những kiến nghị của tài xế đã được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận để giải quyết nhằm hài hòa quyền lợi các bên nhưng nếu cố tình lợi dụng để kích động với ý đồ phá rối an ninh trật tự sẽ kiên quyết xử lý theo quy định. Đại táLÊ MINH QUANG, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Việc nhiều tài xế phản ứng dừng đậu tại trạm BOT T2 khiến cho tình trạng giao thông bị ùn tắc một đoạn dài gần 1 km. Để tránh ùn tắc kéo dài, mất trật tự an toàn giao thông, chủ đầu tư BOT T2 phải xả trạm. Trước đó, từ 22 giờ 30 ngày 9-1 cũng đã có nhiều tài xế phản ứng khiến trạm BOT T2 phải xả trạm lúc 23 giờ cùng ngày. Tính từ tối 9-1 đến 11 giờ 30 ngày 10-1 BOT T2 đã phải bốn lần xả trạm vì bị các tài xế phản ứng.