Tám tỉnh, thành phía Nam kêu bí về giao thông

Vùng TP.HCM gồm tám tỉnh, TP Theo đồ án quy hoạch điều chỉnh, vùng TP.HCM gồm tám tỉnh, TP là: TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu. Vùng TP.HCM có vị trí chiến lược trung tâm vùng Đông Nam Á, có dân số gần 19 triệu người, chiếm 21% dân số cả nước. Vùng TP.HCM dự báo đóng góp khoảng 41,8% GDP, 51,04% kim ngạch xuất khẩu cả nước và 59,57% tổng thu ngân sách quốc gia. Vùng TP.HCM được phân làm bốn tiểu vùng gồm: Tiểu vùng đô thị trung tâm bao gồm TP.HCM và vùng phụ cận với các huyện/TP/thị xã: Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức (Long An); Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên (Bình Dương); Biên Hòa, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành và một phần huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). TP.HCM là đô thị hạt nhân trung tâm của vùng. Tiểu vùng khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương (Biên Hòa - Nhơn Trạch - Trảng Bom - Long Thành). Tiểu vùng khu vực phía Tây tỉnh Đồng Nai (Biên Hòa - Nhơn Trạch - Trảng Bom - Long Thành). Tiểu vùng khu vực phía Đông tỉnh Long An (Đức Hòa - Bến Lức - Cần Giuộc). Đồ án xác định TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, là đô thị hạt nhân của vùng, có vai trò liên kết và hỗ trợ các đô thị trong vùng cùng phát triển. ________________________________ Về vấn đề kết nối hạ tầng giao thông vùng TP.HCM, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành khẩn trương tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM. Theo Phó Thủ tướng, bản quy hoạch điều chỉnh phải làm nổi bật tính chất của vùng TP.HCM là vùng đô thị lớn, động lực phát triển kinh tế hàng đầu của quốc gia, có vai trò, vị thế chiến lược trong khu vực Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương. “Đồ án phải làm rõ hơn và nhấn mạnh những công trình hạ tầng trọng điểm để tập trung thực hiện” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.