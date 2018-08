Tân Sơn Nhất thông báo sự cố mất điện khiến máy bay 'mù đường'

Liên quan đến sự cố mất điện ở đường lăn W15 khiến nhiều máy bay không thể cất cánh và hạ cánh như báo chí đã đưa tin, ngày 8-8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này đã khắc phục ngay trong khoảng 1 giờ đồng hồ, không để ảnh hưởng đến an toàn bay.

Theo đó, sự cố xảy ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 6-8. Một phần hệ thống đèn đường lăn W15 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị sự cố mất điện trong khi có máy bay đang dừng chờ trên đường lăn này.



Ngay khi nhận được thông tin từ đài chỉ huy, Trung tâm Khai thác khu bay Tân Sơn Nhất tiến hành khắc phục sự cố trên, đồng thời chủ động kéo đèn chiếu sáng di động và xe dẫn đường (follow me car) dẫn dắt cho 04 máy bay đang chờ trên W15 về bến đậu an toàn. Đến 20 giờ 44’ cùng ngày, Trung tâm Khai thác khu bay Tân Sơn Nhất đã khắc phục xong toàn bộ hệ thống điện đường lăn W15, đảm bảo an toàn hoạt động khai thác.

Sự cố khiến những chuyến bay đến và đi xuất phát ở đường băng W15 bị ngừng trệ trong khoảng 1 giờ đồng hồ.