Thắt chặt an ninh hàng không cả nước từ ngày 18-4

Để đảm bảo an ninh, an toàn, chống ùn tắc giao thông, tạo sự thuận lợi khi đi lại bằng đường hàng không trong dịp các ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và ngày Lao động Quốc tế (1-5), thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam quyết định tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không tại các cảng hàng không trên toàn quốc, bắt đầu áp dụng từ ngày 18-4.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị hành khách đi tàu bay tích cực ủng hộ và hỗ trợ lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, các sân bay và các hãng hàng không trong việc thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh để bảo vệ cho chính mình.

Người dân, hành khách đi tàu bay có thông tin về nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không xin vui lòng thông tin về các đường dây nóng của Cục Hàng không Việt Nam và các Cảng vụ hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam: 0916562119

Cảng vụ hàng không miền Bắc:

STT Cảng HK,SB Sốcốđịnh Số di động Ghi chú 1 Cảng HKQT Nội Bài 0438866538 0982772211 2 Cảng HK Điện Biên 0915736649 3 Cảng HK Cát Bi 0936758734 4 Cảng HK Thọ Xuân 0946935884 5 Cảng HK Vinh 0919620035 6 Cảng HK Đồng Hới 0919266855

Cảng vụ hàng không miền Trung:

STT Cảng HK,SB Sốcốđịnh Số di động Ghi chú 1 Cảng HKQT Đà Nẵng 0511.3614720 0947505159 2 Cảng HKQT Phú Bài 054.3951393 0913465243 3 Cảng HKQT Cam Ranh 058.3989939 0904414776 4 Cảng HK Chu Lai 0510.3536522 0913409582 5 Cảng HK Pleiku 059.3867915 0935845046 6 Cảng HK Phù Cát 056.3538100 0914427190

Cảng vụ hàng không miền Nam: