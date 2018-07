Thi công ẩu, hàng loạt công trình bị ngưng cấp phép

Sở GTVT TP.HCM cho hay thời gian qua được nhận được phản ánh của người dân về các việc thi công các công trình vi phạm an toàn. Sau khi kiểm tra, Sở đã tạm thời ngưng cấp giấy phép thi công các công trình để xảy ra các tồn tại không đảm bảo về ATGT, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Các đơn vị bị ngưng cấp phép gồm: Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè, Công ty TNHH Công trình cấp thoát nước và hạ tầng đô thị M.A.T, Công ty TNHH Hoa Nam, Ban QLĐT XDCT Giao thông đô thị thành phố, Liên danh nhà thầu Yasuda - Kolon,Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng cấp Nước, Công ty cổ phần Xây dựng số 5, Công ty Cổ phần cấp nước Bển Thành, Công ty TNHH Lộc An Khang, Liên danh Nihon Suido Consultants Co., ltd., Nippon Koei Co., ltd., Grontmij A/s và Viwase.