Tỉ lệ chậm và huỷ chuyến của hàng không VN giảm

Vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ 6 tháng đầu năm 2017. Qua báo cáo, trong 6 tháng đầu 2017, thị trường hành khách hàng không tiếp tục có sự tăng trưởng cao, đạt 30,3 triệu khách, tăng 19,5% so cùng kỳ năm 2016. Số lượng hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam đạt 46,3 triệu lượt hành khách, tăng 17,5%. Vận chuyển của các hãng HKVN đạt 21,8 triệu hành khách, tăng 15,1%.



Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm nay, các hãng hàng không đã thực hiện xấp xỉ 137,6 ngàn chuyến bay, tăng 7,2% so với cùng kỳ 2016. Mặc dù số lượng chuyến bay khai thác của các hãng HKVN tăng nhưng tỷ lệ chuyến bay bị chậm, hủy của các hãng lại giảm so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể: tỷ lệ chậm là 12,2%, giảm 3,6 điểm so với cùng kỳ 2016 và tỷ lệ hủy là 0,5%, giảm 0,1 điểm so với cùng kỳ 2016.

Được biết, số liệu cụ thể việc chậm chuyến của các hãng như sau: Vietnam Airlines là 9,1%, Vietjet Air là 14,4%, Jestar Pacific là 19,8% và Vasco là 4,3%. Theo đánh giá, các hãng đều cải thiện rõ rệt tình trạng chậm chuyến so với cùng kỳ 2016, theo đó Vietnam Airlines giảm mạnh nhất, giảm tỷ lệ chậm tới 6,2 điểm, Vietjet Air giảm 2 điểm và Jestar Pacific giảm 0,8 điểm.

Theo Cục HKVN, các nhóm nguyên nhân chính gây tình trạng chậm chuyến của các hãng vẫn chủ yếu do tàu bay về muộn (chiếm 70%) và nguyên nhân do hãng hàng không (chiếm 19,2%).

Thời gian chậm chuyến hiện được Cục hàng không thống kê theo ba khung thời gian; cụ thể là các chuyến bay chậm trên 15 phút đến 1 giờ, trên 1 giờ đến 3 giờ và trên 3 giờ. Kết quả cho thấy, chủ yếu số chuyến bay chậm nằm trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 1 giờ với tỷ lệ 91,3%, trên 1 giờ đến 3 giờ có tỷ lệ là 6% và trên 3 giờ là 2,7%.

Theo đánh giá, so với cùng kỳ 2016, tỷ lệ chuyến bay chậm nằm trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 1 giờ đã tăng 3 điểm và tỷ lệ chuyến bay bị chậm trên 3 giờ giảm 2,7%. Điều này cho thấy các hãng hàng không đã có nhiều nỗ lực để hạn chế chuyến bay bị chậm kéo dài.