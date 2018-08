TP.HCM khai trương 5 điểm đón taxi đầu tiên

Theo kế hoạch, mô hình điểm đón taxi cố định này được triển khai thí điểm trong 6 tháng và sẽ nhân rộng nếu hoạt động hiệu quả.



Nhiều lãnh đạo tham gia buổi khai trương 5 điểm đón taxi. ẢNH ĐÀO TRANG.

5 điểm đón taxi được UBND TP.HCM đồng ý để quận 1 phối hợp với Hiệp hội taxi TP triển khai gồm: cổng Bệnh viện Nhi đồng 2; cổng rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Du; trước số 3 Hàn Thuyên, trước số 29 Lý Tự Trọng và trước số 16 Alexandre De Rodes..

Đề án này nhằm chấn chỉnh tình trạng các taxi dừng đậu, đón trả khách không đúng nơi quy định, nhất là khu vực đông khách du lịch trên địa bàn phường Bến Nghé và Bến Thành. Từ đó, khi người dân có nhu cầu thì chỉ cần tới điểm đón taxi và gọi là bắt được xe.



Lễ cắt băng khai trương. ẢNH ĐÀO TRANG.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan tại các điểm đón taxi, UBND quận 1 sẽ phối hợp với sở Du lịch, Công an TP, GTVT trong quá trình triển khai đề án.



Có nhiều tài xế đã bắt đầu đón khách sau lễ khai trương. ẢNH ĐÀO TRANG.

Anh Huỳnh Nhân Hơn, tài xế xe hãng Taxi Mai Linh, cho biết: "Bây giờ có điểm đón rồi thì tài xế như bọn tôi không cần phải chạy lòng vòng đón khách nữa. Hơn hết, chúng tôi chỉ cần đến điểm đón khách thì sẽ có khách hàng".



Hành khách chỉ cần đến điểm chờ là đón được xe. ẢNH ĐÀO TRANG.

Anh Nguyễn Đình Ngọc, người dân ở khu vực quận 1, chia sẻ: "Tôi thấy ở Trung tâm thành phố thì nhu cầu đi lại của hành khách khá nhiều. Trong khi đó, taxi chạy hỗn loạn, đa phần vì không có điểm đón khách. Nay có điểm đón như vậy thì hành khách cũng an tâm khi đón xe".