Trạm thu phí An Dân mở rộng diện miễn phí

Ngày 16-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lưu Xuân Thủy, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, cho biết trạm thu phí Bàn Thạch trên trên quốc lộ 1 đặt tại xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên) đã thực hiện mở rộng diện miễn thu phí. Theo đó, miễn thu phí đối với tất cả loại ô tô của những người thuộc xã An Dân từ ngày 15-1.

Cũng theo ông Thủy, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả cũng đề nghị Bộ GTVT cùng các cơ quan chức năng liên quan cho đổi tên trạm thu giá Bàn Thạch thành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ An Dân theo đúng vị trí hiện nay của trạm tại xã An Dân.



Trạm thu phí Bàn Thạch trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy An (Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC

Theo Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, hiện nay tại trạm thu giá Bàn Thạch vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng lái xe dùng tiền lẻ để thanh toán, phản đối… gây ùn tắc giao thông và phải xả trạm nhiều lần.

Trước đó, đầu tháng 12-2017, trạm thu phí Bàn Thạch đã giảm 100% giá vé đối với các xe loại 1 (gồm ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới hai tấn) của hai địa phương lân cận trạm thu phí là xã An Dân, huyện Tuy An; phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Ngoài ra, các loại xe buýt vận tải khách công cộng, xe vệ sinh môi trường, xe công vụ thuộc cơ quan nhà nước tại huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu cũng được miễn phí khi qua trạm thu phí này.



Theo Sở GTVT Phú Yên, trạm thu phí Bàn Thạch là trạm thu phí của Nhà nước, nguồn thu dùng để góp vốn đối ứng hợp đồng BT cho dự án hầm đường bộ qua đèo Cả. Chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Đầu tư Đèo Cả được Chính phủ giao quyền thu hộ cho Nhà nước.

Từ năm 2012, trạm thu phí Bàn Thạch đặt tại xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên. Từ đầu năm 2017, trạm thu phí này chuyển đến đặt tại xã An Dân, huyện Tuy An với lý do để đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các trạm theo quy định của Bộ GTVT.