Va chạm như “cơm bữa” tại ngã tư “tử thần” An Sương

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, những ngày sau Tết Nguyên đán, tình hình giao thông tại ngã tư An Sương cũng không khá hơn so với năm ngoái. Tại đây, lượng xe nhiều phía đổ về rất đông, bất cứ thời điểm nào, xe máy luồn lách quanh xe ô tô, container để di chuyển. Nhiều container cồng kềnh khi đi từ QL22 rồi vòng qua vòng xoay để ra QL1A thường hay ép sát xe máy rất nguy hiểm.



Lượng xe đổ về ngã tư An Sương lúc nào cũng lớn. Ảnh: LÊ THOA



Trong đó có rất nhiều xe bồn, xe container lớn. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Văn Tám, lái xe ôm gần Bến xe An Sương, cho biết: “Nếu không tính những vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người bị thương thì hầu như ở đây ngày nào cũng xảy ra va chạm như cơm bữa. Có người ngã xong không sao thì đứng dậy đi tiếp, nhiều người còn cãi nhau khiến giao thông thêm ùn ứ”. Ông Tám cũng bày tỏ lo sợ khi đi qua khu vực này vì có quá nhiều xe container, xe tải lớn lưu thông, nếu có va chạm thì nguy cơ chết người rất cao.





Khi các container 4 feet ôm vòng xoay dễ gây ra TNGT với xe máy. Ảnh: LÊ THOA

Trung tá Hồ Văn Hồng, Đội trưởng Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP), cho biết ngã tư An Sương là tâm điểm giao thông tại cửa ngõ Tây Bắc; tập trung lượng xe hướng từ miền Tây lên TP, hướng từ Tây Ninh về TP, hướng từ Thủ Đức qua,… nên lượng xe rất lớn, gây nên ùn tắc giao thông và TNGT diễn biến phức tạp. Chỉ cần một va chạm nhỏ, một cú tạt qua đầu xe tải, đầu kéo là có thể xảy ra TNGT nghiêm trọng.





Nhiều xe máy hay cặp theo xe container và liều chen chúc giữa các xe lớn. Ảnh: LÊ THOA



Một vụ va chạm xảy ra giữa xe máy và xe ô tô khiến giao thông ùn ứ. Ảnh: LÊ THOA



Lực lượng CSGT túc trực thường xuyên, phối hợp với TNXP, CS cơ động, BVDP để điều tiết giao thông. Ảnh: LÊ THOA

“Nguyên nhân dẫn đến tình trạng TNGT tại ngã tư An Sương trước hết là do ý thức tham gia giao thông của người dân còn thấp nên hay chen lấn, vi phạm luật giao thông. Ngoài ra, do phân luồng chưa phù hợp để ô tô và mô tô trộn vòng; trong đó xe container 4 feet rất cao mà tài xế ngồi trên cao khiến tầm nhìn bị khuất, xe lại dài, trong khi các xe ô tô, xe máy ở thấp phía dưới nên khó thấy. Khi xe container đi từ QL22 ôm vòng xoay ra QL1A chạy về Thủ Đức thì các xe máy cặp theo hông, khi có sự cố thì té văng ra dễ bị container cán chết” - Trung tá Hồng nói.





Một vụ TNGT xảy ra vào ngày 25-6 khiến người phụ nữa đi xe máy tử vong dưới bánh xe container. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông, ngoài các vụ TNGT nghiêm trọng thì hằng ngày tại khu vực vòng xoay thường xảy ra vài vụ va chạm. Trong năm 2016, tại ngã tư An Sương đã xảy ra ba vụ TNGT, làm chết ba người, bị thương một người, là một trong những điểm đen về TNGT. So với năm 2015 thì tăng cả ba vụ, tức năm 2015 không xảy ra vụ nào.

Ngày 5-8-2016, anh Trần Văn X. (42 tuổi) điều khiển xe máy biển số Sóc Trăng lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ quận 12 đi quận Bình Tân. Khi đến đoạn dừng chờ đèn đỏ ở chân cầu vượt An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe container biển số TP.HCM lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến anh X. cùng phương tiện ngã ra đường, bị xe container cuốn vào gầm và kéo lê khoảng 10 m. Nạn nhân bị kẹt trong gầm xe, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị mắc kẹt trước đầu xe container. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe container đang ôm cua theo hướng từ quốc lộ 1A ra quốc lộ 22 hướng về huyện Củ Chi; có thể tài xế bị khuất tầm nhìn nên đã va chạm với xe máy. Trước đó, ngày 25-6-2016, cũng tại ngã tư tử thần này, một xe container cán cô gái trẻ tử vong. Ngày 23-6, tại đây cũng xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong.