Vi phạm giao thông khó thoát do camera sẽ phủ khắp TP

Ngày 7-7, ông Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết. Hệ thống camera giúp cho công tác phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng được đảm bảo hơn.

Theo giám đốc Công an TP Đà Nẵng, từ những hình ảnh do camera cung cấp, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 70 vụ trộm tài sản, năm vụ cướp giật, ba vụ cố ý gây thương tích và ngăn chặn nhiều vụ đánh nhau gây rối loạn trật tự công cộng. Trong sáu tháng đầu năm 2017, thông qua hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera, Công an TP đã phát hiện 9.826 trường hợp vi phạm giao thông, tiến hành lập biên bản 3.371 trường hợp và xử phạt nguội với số tiền 4 tỉ đồng. Với những hình ảnh cụ thể từ camera, những chủ phương tiện đều chấp nhận lỗi vi phạm và nộp phạt. Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân cũng được nâng lên rõ rệt, các hành vi vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ giảm đáng kể. Trong thời gian tới, TP Đà Nẵng sẽ lắp đặt rộng rãi hệ thống camera đến một số quận còn lại trên địa bàn, đảm bảo 56 xã, phường của Đà Nẵng sẽ được phủ sóng camera.