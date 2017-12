Vì sao cầu Phú Mỹ, cảng Cát Lái liên tục kẹt cứng?

Nhiều ngày qua, tại cầu Phú Mỹ và khu vực lân cận liên tục xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Dù không phải giờ cao điểm nhưng có lúc dòng xe tải, container, xe du lịch nối đuôi nhau nhiều kilomet. Có người phải mất ba tiếng mới thoát ra được khu vực này.



Bỏ ô tô lại, bắt xe ôm đi làm

Mới 6 giờ 30 sáng 29-12, hàng trăm ô tô đã xếp hàng dài hơn 3 km từ chân cầu Giồng Ông Tố đến nút giao Mỹ Thủy, quận 2. Nhiều xe container phải dừng ngoài đường Mai Chí Thọ vì không còn chỗ để đi vào. Đường Võ Chí Công hướng từ quận 9 đi quận 7, quận 2 ùn ứ nghiêm trọng. Còn tại cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 đi quận 2, hàng trăm ô tô dừng ngay trên cầu không thể di chuyển. Nhiều người đành gọi người nhà ra lấy xe, bắt xe ôm để đi làm. Làn đường xe máy bị ô tô chiếm hết, người đi xe máy muốn qua cầu cũng mất cả tiếng len lỏi.

Tài xế Minh Quang, quê Thái Bình, đi từ quận 7 qua quận 2, cho biết: “Khu vực này ngày nào chẳng kẹt xe. Đường sá thì xuống cấp, đã vậy nhiều người ý thức tham gia giao thông kém, cứ chen lấn để giành đường. Chưa kể tai nạn cứ xảy ra hoài, mới hôm qua một xe tải đâm vào con lươn làm tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng”.

Còn anh Trần Dũng, ngụ Thủ Đức, giám đốc một công ty ở quận 7, than thở: “Sáng nay công ty có cuộc họp quan trọng, tôi đã tranh thủ đi sớm nhưng đến giữa cầu vẫn bị kẹt xe. Giờ phải bỏ xe cho tài xế, đi bộ qua cầu Phú Mỹ bắt xe ôm đi cho kịp giờ”.



Sáng 29-12, cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi quận 2 kẹt cứng. Các tài xế ô tô đành xuống đường nói chuyện giết thời gian. Ảnh: N.THẮNG



Quá trưa, nhiều tài xế phải mua bánh mì, nước uống của người bán hàng rong để lót dạ, chờ thoát khỏi kẹt xe. Ảnh: N.THẮNG



Cả đoàn đi ăn cưới phải gặm bánh mì



Ông Nguyễn Văn Hùng, tài xế taxi, bức xúc: “Đoạn đường có 3 km mà tôi đã chôn chân ở đây ba giờ rồi. Ngày trước chỉ giờ cao điểm mới kẹt, bây giờ thì giờ thấp điểm cũng kẹt. Khách muốn đi gần để tiết kiệm tiền nhưng giờ chui vô cầu Phú Mỹ rồi thì muốn quay đầu lại cũng không được. Theo tôi, nguyên nhân gây kẹt là giao lộ Mỹ Thủy làm cả năm trời mà vẫn không xong”.

Trưa 29-12, chúng tôi chứng kiến một tình huống dở khóc dở cười. Gia đình anh Trần Ngọc Thành đi từ Long An lên TP.HCM để dự đám cưới. Hơn 10 giờ xe đã tới gần cầu Phú Mỹ nhưng do ùn tắc kéo dài nên cả xe phải ngậm ngùi chờ đợi. “Tiệc cưới diễn ra lúc 11 giờ trưa nhưng bây giờ đã hơn 12 giờ rồi vẫn phải đợi ở đây. Đói bụng quá phải mua bánh mì, nước uống của mấy người bán rong ăn tạm. Chắc thoát ra đoạn đường này, chúng tôi… tìm đường khác để về Long An thôi”.

Phải đợi xong nút giao Mỹ Thủy

Ngày 29-12, đại diện Phòng Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (QLHT GTĐB) - Sở GTVT TP.HCM xác nhận khu vực cầu Phú Mỹ và cảng Cát Lái thường xảy ra ùn ứ nghiêm trọng trong những ngày gần đây. Nguyên nhân do lượng hàng cuối năm đổ về cảng tăng cao, lượng phương tiện ra vào cảng tăng đột biến. “Việc lượng lớn các phương tiện đổ về cảng Cát Lái theo hướng đường Nguyễn Thị Định đã gây xung đột giao thông ở nút giao thông Mỹ Thủy, dẫn tới ùn ứ lan rộng. Trong khi đó nút giao Mỹ Thủy đang thi công các hạng mục hầm chui, cầu vượt nên mặt đường bị bó hẹp khá nhiều”.

17.000 xe, cá biệt có thời điểm lên đến 19.000-22.000 xe ra/vào cảng Cát Lái trong một ngày (theo số liệu của ngành giao thông). Mất thêm tiền vì kẹt xe

Tôi đặt GrabCar đi từ quận 7 sang quận 2 qua cầu Phú Mỹ, tổng đài báo 45.000 đồng. Tới đón, tài xế thành thật nói đường rất xấu, lại kẹt xe quá lâu và khuyên tôi chọn đi đường vòng với giá cao hơn. Còn nếu tôi vẫn muốn đi đường cũ thì hủy chuyến giúp vì họ đi vào cầu Phú Mỹ thì không biết bao giờ mới thoát ra được. Tôi đành nghe lời họ. Chị NGUYỄN THY LAN, nhà quận 2, TP.HCM Xử lý ngay các sự cố giao thông

Để ra/vào cảng Cát Lái, toàn bộ phương tiện đều tập trung về hướng đường Nguyễn Thị Định nên khu vực này dễ ùn ứ nếu xảy ra sự cố giao thông. Đồng thời, nút giao Mỹ Thủy đang trong quá trình thi công nên việc tổ chức giao thông, hệ thống biển báo chưa được hoàn thiện. Đội CSGT Cát Lái đã cử lực lượng thường trực tại nút giao này để điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với tổ phản ứng nhanh để xử lý ngay những sự cố có thể xảy ra. Một cán bộ Đội CSGT Cát Lái

Để chuẩn bị cho đợt lễ, Tết cuối năm, ngành giao thông đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai nhiều giải pháp gỡ kẹt xe cho một số “điểm đen” giao thông. Về khu vực Cát Lái, cầu Phú Mỹ, giải pháp trước mắt được các đơn vị đưa ra là tăng cường lực lượng CSGT nhằm phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời phối hợp với tổ công tác chuyên ngành phản ứng nhanh để xử lý các tình huống xấu có thể dẫn đến ùn tắc giao thông tại khu vực.

“Thời gian tới, khi các hạng mục của nút giao Mỹ Thủy hoàn thiện thì tình trạng kẹt xe tại khu vực này sẽ được khắc phục” - lãnh đạo Phòng QLHT GTĐB khẳng định.