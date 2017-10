Vinasun tháo ngay khẩu hiệu phản đối Grab, Uber

Ngày 9-10, ông Tạ Long Hỷ, Phó tổng giám đốc thường trực của Vinasun cho biết: sau sự việc nhiều xe taxi Vinasun có dán decal phản đối Grab, Uber gây sự chú ý của dư luận vào cuối tuần tại TP.HCM, hãng đã yêu cầu các tổ, đội quản lý taxi "triệu hồi" các tài xế để tháo gỡ ngay các khẩu hiệu trên.



Riêng với các xe taxi đang đưa khách đi các tỉnh, ông Hỷ cho biết trễ nhất là đến 7 giờ ngày 11-10 buộc tháo gỡ các khẩu hiệu. Đối với các trường hợp lái xe không chịu gỡ decal sẽ mời về công ty làm việc, xử lí.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, việc dán khẩu hiệu của các taxi Vinasun là "không nên", vì thế, cơ quan này đã đề nghị tháo khẩu hiệu dán trên các xe này. Sở đã làm việc với lãnh đạo Vinasun và hãng này cam kết, khẳng định với sở là công ty không có chủ trương đó mà mà do các lái xe tự ý dán khẩu hiệu.

Thời gian qua, Sở GTVT TP.HCM cũng đã nhận được văn bản kiến nghị của Hiệp hội taxi TP.HCM thí điểm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ điện tử phục vụ hành khách đã phát sinh những bất cập trong cạnh tranh với taxi truyền thống.

Sở cũng đã ghi nhận và đề xuất trình UBND TP.HCM có ý kiến phản hồi với Bộ Giao thông - Vận tải. Thực tế, trong thời gian thực hiện thí điểm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi đã có những phát sinh cần xem xét xử lý. Vì vậy trong lúc chờ đợi Bộ GTVT tổng kết thí điểm, các hãng taxi cần tuân thủ các qui định của pháp luật.

Trước đó, vào cuối tuần qua, rất nhiều xe taxi hãng Vinasun có dán khẩu hiệu phản đối taxi công nghệ. Những nội dung phổ biến được dán trên đuôi xe taxi là: “ Đề nghị dừng thí điểm Uber, Grab vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh”, “Yêu cầu Uber, Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam”.

Ông Tạ Long Hỷ, Phó Tổng Giám đốc Vinasun, cho biết việc tài xế dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab sau xe là hành động tự phát, không có chủ trương từ phía doanh nghiệp. Nói về nội dung của các khẩu hiệu phản đối, ông Hỷ cho rằng “không đến nỗi quá đáng. Có thể anh em bức xúc quá mới làm vậy. Chúng tôi đang cho rà soát lại” - ông Hỷ nói.



Tuy nhiên, nhiều tài xế Vinasun cho rằng họ không tự in và dán các khẩu hiệu trên xe mà do chính công ty in ấn và đưa tài xế để dán.