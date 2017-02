Vụ kẹt xe ở An Sương do lô cốt: sẽ phân luồng từ xa

Ngày 21-2, một CSGT thuộc Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM) đã cho biết thông tin như trên.



Đội CSGT An Sương cho biết việc thi công hầm chui An Sương gồm nhiều giai đoạn, hiện nay sau khi tháo dỡ dải phân cách, tháo dỡ bồn hoa ngay vòng xoay thì tiến hành thi công các đốt hầm hướng từ cầu Tham Lương về vòng xoay. Do đó có đặt một số lô cốt trên đường Trường Chinh, nhưng vẫn chừa làn đường cho xe chạy.



Tình trạng ùn ứ trên đường Trường Chinh hướng về vòng xoay xảy ra do lô cốt; nhiều xe máy còn đi cả vào làn đường ô tô. Ảnh: X.D

Đội CSGT An Sương nhận định việc lắp đặt lô cốt đã gây nên tình trạng ùn ứ kéo dài từ đường Trường Chinh đến vòng xoay ngã tư An Sương nhưng xe vẫn lưu thông được, chưa đến mức kẹt. Do đó Đội đã bố trí tăng cường lực lượng tại khu vực vòng xoay và các giao lộ lân cận để điều tiết, các phương án giải tỏa ùn tắc đã được lên kế hoạch.

“Nếu tình trạng ùn ứ xảy ra thường xuyên thì Đội CSGT An Sương sẽ phối hợp với công an quận 12, Hóc Môn tổ chức phân luồng từ xa. Trên đường Trường Chinh sẽ phân luồng hướng dẫn xe vào đường Nguyễn Văn Qúa, Phan Văn Hớn. Phía QL22 sẽ cho xe lưu thông vào đường Tô Ký…để giảm áp lực cho vòng xoay” – vị CSGT này cho biết.



Các xe máy phải di chuyển nhích từng chút mới qua được cầu vượt An Sương. Ảnh: X.D



Một người dân đứng hướng dẫn xe máy đi vào hẻm để giảm ùn ứ. Ảnh: X.D

Ngoài ra đối với trường hợp nhiều xe máy đi vào làn đường ô tô khi xảy ra ùn ứ thì Đội CSGT An Sương sẽ khảo sát, nếu lượng xe máy nhiều quá không đủ đi sẽ có kiến nghị để phân luồng.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, chiều tối 20-2, khu vực nút giao An Sương - cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố đã xảy ra tình trạng ùn ứ. Từ 16 giờ30, hàng ngàn phương tiện nhích từng chút qua khu vực lô cốt ở chân cầu mới được dựng phục vụ hầm chui An Sương.

Nguyên nhân khiến hàng ngàn phương tiện ùn ứ một phần là do lô cốt rào quanh chân cầu vượt An Sương phục vụ cho việc thi công hầm chui đã chiếm hơn một nửa diện tích mặt đường, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực khó khăn.

Từng trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trịnh Linh Phương – Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, cũng cho biết Khu sẽ cho lắp đặt lô cốt xây dựng hầm chui An Sương từ ngày 19-2. Nếu có xảy ra tình trạng ùn tắc thì Khu sẽ lên phương án phân luồng giải quyết.