Cụ thể, trên chuyến bay VJ464 từ TP Cần Thơ về Nội Bài (Hà Nội), ông QXH là hành khách ngồi ghế 14B đã tự ý xé vỏ áo phao dưới ghế ngồi số 14B, làm rách vỏ bọc, mất niêm phong nguyên trạng ban đầu, phải tiến hành thay thế. Ông QXH đã bị xử phạt 2 triệu đồng.



Áo phao được trang bị trên máy bay nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách trong trường hợp chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây nạn trộm cắp và tự ý xé áo phao trên máy bay đang gia tăng, uy hiếp đến an ninh, an toàn trong khai thác bay.

Theo một chuyên gia về an toàn hàng không, trong trường hợp hành khách xé áo phao nhưng chưa kịp thổi phồng áo phao, chưa kịp làm hỏng áo phao thì chuyến bay vẫn đủ điều kiện cất cánh nhưng trường hợp áo phao bị hỏng hoặc đã bị làm phồng lên, chuyến bay sẽ phải quay đầu để giảm bớt khách. Theo quy định, mỗi chuyến bay phải đảm bảo có đủ áo phao tương ứng với số người trên máy bay, đề phòng khả năng phải hạ cánh khẩn cấp.