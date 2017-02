Xe chưa nộp phạt sẽ không được đăng kiểm

Chủ xe phải chấp hành nghiêm việc xử lý vi phạm Ông Ngô Hồng Hệ, Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết từ năm 2006, Cục đã xây dựng phần mềm cảnh báo phương tiện có liên kết với cơ sở dữ liệu của Cục với chương trình “Quản lý kiểm định” sử dụng tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Việc trên là để hỗ trợ các đơn vị đăng kiểm xe kiểm soát các phương tiện có vi phạm về hồ sơ, vi phạm về tình trạng kỹ thuật, tránh kiểm định các phương tiện hết niên hạn sử dụng, phương tiện vi phạm pháp luật và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thực thi công vụ. Năm 2016, Cục nhận được đề nghị của công an cập nhật cảnh báo 2.839 phương tiện. Trong đó đa số là vi phạm Luật Giao thông đường bộ do Cục CSGT, thanh tra giao thông các tỉnh đề nghị, do chủ xe chưa đến xử lý tại các cơ quan chức năng. Nhân viên vi phạm sẽ phải nghỉ việc Hằng tháng chúng tôi kiểm tra hệ thống xem các xe nào được kiểm định, nếu có xe vi phạm được kiểm định thì đơn vị sẽ xử lý ngay. Tôi khẳng định chẳng nhân viên đăng kiểm nào “cho qua” được, trừ khi họ muốn nghỉ việc… Ông NGÔ HỒNG HỆ, Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới,

Cục Đăng kiểm Việt Nam