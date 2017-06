Xử phạt gần 100 vụ vi phạm của xe Uber, Grab

Các hành vi vi phạm chủ yếu như không có đăng ký kinh doanh vận tải bằng ô tô, dừng đậu không đúng quy định, không có danh sách, hợp đồng vận chuyển, không có phù hiệu; không niêm yết tên, số điện thoại đơn vị; không niêm yết khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”...

Liên quan đến vấn đề thanh tra, xử lý hoạt động vận tải, trong sáu tháng đầu năm 2017 Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã phát hiện, xử lý hơn 1.700 vụ vi phạm về quá tải, xử phạt hơn 17 tỉ đồng. Riêng tại bốn trạm kiểm soát tải trọng xe tự động, lực lượng liên ngành đã kiểm tra 1.590 lượt xe, xử phạt 1.460 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 10,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và xử lý hơn 2.000 vụ vi phạm về việc dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định (xe “dù”, bến “cóc”) với số tiền phạt 2,7 tỉ đồng; lập biên bản 311 vụ taxi vi phạm không có phù hiệu, dừng đỗ không đúng quy định…

Tại khu vực cảng biển, Thanh tra Sở đã phối hợp với lực lượng chuyên ngành kiểm tra, lập 1.837 biên bản nhắc nhở, yêu cầu chủ cảng, bến thực hiện việc kiểm soát tải trọng phương tiện.

Trong sáu tháng cuối năm 2017, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Cảng vụ hàng hải TP để hoàn tất việc kiểm soát tải trọng tại chín cảng, bến trên địa bàn các quận 2, 7, 9. Đồng thời phối hợp với Công an TP xử lý các vi phạm về đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong hoạt động vận chuyển, đổ xả thải, bùn không đảm bảo an toàn giao thông tại địa bàn các quận này.