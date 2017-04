Giật mình với hàng ngàn ‘cầu tõm’ ở TP.HCM

Mong được “lên bờ” Căn nhà của gia đình bà Giang Xuân, 821C Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, chỉ hơn 50 m2 nhưng là chỗ đi về của hơn chục con người. Nhà bà Xuân cũng nằm hẳn trên dòng kênh Đôi, chủ yếu làm bằng những mảnh ván cũ ghép lại và được dựng lên từ năm 1967. Bà Xuân cho hay gia đình khó khăn, các chị của bà có thâm niên ba, bốn chục năm bán hàng rong chỉ đủ tiền để sống qua ngày. Còn lại những người anh em khác cũng làm thuê làm mướn đủ việc để sinh sống. Do không có điều kiện để tạo lập nhà riêng nên tất cả 10 anh em sống chung trong căn nhà sàn xập xệ này từ bé cho đến khi lập gia đình, có con cháu đông đúc. “Chúng tôi cũng mong Nhà nước sớm giải tỏa để được dọn đến một nơi ở khác sinh sống an toàn, sạch sẽ hơn. Ở trên sông nước bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm bất an nhưng không thể đủ tiền “lên bờ” tạo lập nhà ở. Mọi thứ ở trên sông đều tạm bợ nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác” - bà Xuân chia sẻ. Căn nhà của bà Xuân cũng chẳng thể làm nhà vệ sinh. Bà Xuân bối rối: “Chúng tôi cũng như các hộ dân ở đây bao nhiêu năm nay vẫn phải xả hết xuống sông”. Xuôi theo dòng kênh Đôi thuộc địa bàn quận 8, hàng ngàn hộ dân trên dòng kênh này cũng sống cảnh tương tự như cảnh ông Tùng, bà Xuân.