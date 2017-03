Hà Nội chưa giao Trung Quốc lập quy hoạch sông Hồng

Theo ông Tiên, Hà Nội mới giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội chủ trì tập hợp các tài liệu phục vụ quy hoạch hai bên sông Hồng, các tài liệu này đều là thông tin công khai, không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và đặc biệt Hà Nội chưa hề giao cho đơn vị nước ngoài nào làm quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.



Ông Tiên cho hay ngày 20-3, UBND TP Hà Nội tiếp nhận thông tin một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải bài viết có nội dung “UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu cho Viện Thiết kế và Quy hoạch TP Hàng Châu (Trung Quốc) để nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng”.

“Đến thời điểm hiện tại, TP chưa đồng ý cho một đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng” - ông Tiên khẳng định.

Theo ông Tiên, nhằm thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ - TTg ngày 26-7-2011); quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18-2-2016), UBND TP Hà Nội đã giao cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai lập các quy hoạch phân khu, trong đó có quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (quy hoạch dọc hai bên bờ sông Hồng).



Ông Phạm Quý Tiên, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP Hà Nội

Trên cơ sở đề xuất của ba nhà đầu tư gồm Sungroup, Vingroup và Geleximco (Công ty Cổ phận Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội) đề nghị TP chấp thuận được tự nguyện đóng góp tài chính cho việc nghiên cứu trị thủy, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, TP có chủ trương tiếp nhận tài trợ của ba đơn vị trên, giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp với ba nhà đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu, đưa ra ý tưởng, phương án thực hiện đồ án.



Theo đó, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc là đơn vị đầu mối chủ trì phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan tập hợp toàn bộ các tài liệu, thông tin liên quan phục vụ cho công tác nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng gồm: Các hồ sơ thiết kế quy hoạch, kiến trúc, xây dựng của các đơn vị tư vấn trước đây đã nghiên cứu liên quan dọc hai bên sông Hồng; thông tin về chỉ số thủy văn, chiều dài đê đường; thực trạng cơ sở hạ tầng; dân số hai bên bờ sông Hồng; diện tích đất đai; đánh giá sự thay đổi của mực nước sông, sau khi có hệ thống thủy điện được xây dựng trên thượng nguồn sông Đà, sông Lô thời gian qua.

“Các chỉ số thông tin trên đều là những tài liệu công khai, được công bố rộng rãi tại các đề tài nghiên cứu, tài liệu chuyên ngành và phương tiện thông tin đại chúng, không liên quan đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Hệ thống tài liệu, thông tin này sẽ được sử dụng để phục vụ cho các nhà tư vấn nghiên cứu, đưa ra ý tưởng thực hiện đồ án quy hoạch” - ông Tiên nói.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đã đưa ra những tiêu chí, yêu cầu chặt chẽ đảm bảo việc đưa ý tưởng vào thực tiễn. Cụ thể, việc nghiên cứu quy hoạch dọc hai bên sông Hồng phải theo hướng: Đảm bảo phòng chống lũ; tạo lập đô thị hiện đại; khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo quỹ đất cho TP để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạch; ưu tiên tái định cư tại chỗ; phát triển giao thông vận tải, du lịch đường sông; nghiên cứu phương án quy hoạch tuyến đường dọc hai bên sông Hồng làm đê ngăn lũ.

Sau khi các nhà đầu tư, tư vấn trình bày ý tưởng thực hiện đồ án quy hoạch, TP sẽ tiến hành xem xét, lựa chọn những ý tưởng đảm bảo tính khả thi, đảm bảo các tiêu chí, yêu cầu đặt ra báo cáo cơ quan có thẩm quyền thì mới cho phép triển khai nghiên cứu thực hiện đồ án.

“Đến thời điểm hiện tại TP chưa quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia thực hiện lập đồ án Quy hoạch dọc hai bên bờ sông Hồng. Do đó việc một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin với tít bài “Viện thiết kế Trung Quốc lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng” và nội dung như vậy là chưa đầy đủ” - ông Tiên nói và đề nghị các cơ quan báo chí đính chính thông tin.

Cũng tại cuộc họp, nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi đối với người phát ngôn của UBND TP Hà Nội về “số phận” các quy hoạch hai bên sông Hồng do Hàn Quốc và Singapore đã hỗ trợ Hà Nội lập, trong đó quy hoạch do Hàn Quốc lập đã tới giai đoạn xin ý kiến góp ý của người dân. Tuy nhiên, các câu hỏi trên đã không được trả lời với lý do người phát ngôn chỉ có nhiệm vụ cung cấp thông tin về việc “Hà Nội chưa đồng ý cho đơn vị tư vấn nước ngoài nào lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng”, khi nào chính thức giao đơn vị tư vấn lập quy hoạch sẽ cung cấp thông tin cụ thể.

Cuối năm 2016, UBND TP Hà Nội đã thống nhất đề xuất ba nhà đầu tư tổ chức phối hợp tài trợ kinh phí lập quy hoạch, mời các đơn vị tư vấn quốc tế có năng lực, có kinh nghiệm nghiên cứu lập quy hoạch đô thị hai bên bờ sông ở nhiều nước (sông Hàn - Hàn Quốc; sông Hoàng Phố, sông Thiên Tân - Trung Quốc…) tham gia lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng. Theo đó, đến cuối tháng 12-2016, một nhà tài trợ đã sang Thượng Hải, TP Hàng Châu (Trung Quốc) nghiên cứu đô thị hai bên sông Hoàng Phố và sông Tiền Đường. Đồng thời nhà tài trợ này đã mời Viện Thiết kế và Quy hoạch TP Hàng Châu (đơn vị tham gia tổ chức thiết kế quy hoạch và thực hiện các dự án theo đồ án quy hoạch hai bên sông Tiền Đường) tham gia nghiên cứu và lập quy hoạch 1/5.000 cho đô thị hai bên bờ sông Hồng.

Ngày 1-3-2017, nhà tài trợ này cùng Viện Thiết kế và Quy hoạch TP Hàng Châu (Trung Quốc) đã làm việc với Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội để làm rõ những vấn đề liên quan. Tại buổi làm việc này, phía Viện Thiết kế và Quy hoạch TP Hàng Châu (Trung Quốc) đề nghị được cung cấp số liệu, tài liệu liên quan để thực hiện quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.