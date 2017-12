Hơn 350 bến, cảng bất ngờ trở thành hoạt động… chui!

2.300 bến, cảng… chết oan Theo ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, đến nay vẫn còn khoảng 2.300 bến thủy nội địa hoạt động mà chưa được cấp phép hoặc giấy phép đã hết hạn. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng bến hoạt động chưa được cấp phép là do công tác xây dựng, phê duyệt quy hoạch bến thủy của nhiều địa phương triển khai chậm. Để giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập trên, đối với những bến chưa có quy hoạch mà không ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy, không nằm trong phạm vi công trình thủy bộ, Sở GTVT địa phương nên cấp phép cho bến hoạt động với thời hạn một năm, sau đó bổ sung vào quy hoạch. Đối với bến mà hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định của Thông tư 50, để được cấp phép thì trước mắt chủ bến nộp bản vẽ hiện trạng mặt bằng công trình bến và bản cam kết đảm bảo an toàn công trình bến trong quá trình hoạt động.