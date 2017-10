Họp báo 5 phút, từ chối nhiều câu hỏi về BT, BOT

Các dự án BOT, BT điển hình ở TP.HCM 1. Dự án BOT xây dựng cầu Phú Mỹ Đến nay đây là cầu dây văng lớn nhất TP.HCM, bắc qua sông Sài Gòn nối quận 2 và quận 7. Công trình có tổng mức đầu tư 2.077 tỉ đồng, có thời gian thu phí hoàn vốn 26 năm, được khởi công xây dựng vào tháng 12-2005; bắt đầu thu phí hoàn vốn từ tháng 4-2010. 2. Dự án BT xây dựng đường kết nối vào cầu Phú Mỹ Dự án có tổng mức đầu tư 1.440 tỉ đồng, do NĐT bỏ vốn làm trước, ngân sách TP trả sau (BT tiền). Thời gian xây dựng 11 km đường giao thông cấp II là từ tháng 3-2008 đến tháng 7-2014. 3. Dự án mở rộng 19 km xa lộ Hà Nội Dự án được thực hiện vào năm 2008 theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư ban đầu 2.422 tỉ đồng. Theo kế hoạch, NĐT sẽ phải hoàn thành vào tháng 4-2013, nhưng do chậm giải phóng mặt bằng nên phải điều chỉnh vốn đầu tư lên 3.822 tỉ đồng và đến nay vẫn đang tiếp tục thi công. Trong quá trình mở rộng xa lộ Hà Nội, đơn vị thi công bỏ tiền (BT tiền) ứng cho TP làm các công trình cầu Rạch Chiếc mới, cầu Sài Gòn 2, nút giao ĐH Quốc gia… Các công trình BOT, BT sẽ làm 1. Tuyến đường trên cao số 1: Theo kế hoạch đầu tư từ nay đến năm 2020 với vốn đầu tư khoảng 21.000 tỉ đồng. Tuyến đường bắt đầu từ khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ, đi trên đường Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long… để tiếp đất ở cầu Phú An, gần đường Nguyễn Hữu Cảnh. Phương thức đầu tư BOT. 2. Dự án cầu Thủ Thiêm 4 Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài 2.160 m. Cầu chính (từ bờ quận 7 qua phía quận 2) gồm sáu làn xe. Tổng mức đầu tư trên 5.200 tỉ đồng. Theo nhiều nguồn tin, để xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức hợp đồng BT thì TP sẽ đổi 16 khu đất, trong đó có 11 lô đất thuộc khu chức năng số 3 và số 4 nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng diện tích gần 100.000 m2 với giá trị quyền sử dụng đất khoảng 3.201 tỉ đồng. Số tiền trên dùng để thanh toán cho chi phí xây lắp và thiết bị của cầu. Các lô đất còn lại nằm rải rác ở quận 1 và quận 3 với tổng diện tích gần 13.000 m2 sẽ được dùng chủ yếu để thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phía quận 7… LƯU ĐỨC