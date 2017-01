Hướng dẫn đường về Tết tránh kẹt xe

“Dự báo tình hình đi lại trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán 2017 qua các bến xe năm nay tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt lượng khách qua Bến xe Miền Tây tăng trên 20% so với cùng kỳ. Các đơn vị vận tải xe buýt ở TP.HCM được giao nhiệm vụ có kế hoạch đưa xe buýt theo thời gian cụ thể để tăng cường giải tỏa khách, không được để một người dân nào không có xe về Tết”. Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch, Sở GTVT TP.HCM, cam kết tại buổi họp báo do sở này tổ chức vào chiều 19-1.

Cũng tại buổi họp báo, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng, Sở GTVT, cũng công bố các lộ trình cho ô tô từ TP.HCM về các tỉnh miền Đông, miền Tây trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2017 nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Cụ thể, từ TP.HCM về các tỉnh miền Đông:

Lộ trình 1 (dành cho tất cả loại phương tiện): Bến xe Miền Đông → quốc lộ 13 → cầu Bình Triệu → đường Phạm Văn Đồng → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt ngã ba Vũng Tàu → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây).

Lộ trình 2 (dành cho tất cả loại phương tiện): Bến xe Miền Đông → quốc lộ 13 → cầu Bình Triệu → quốc lộ 13 → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt ngã ba Vũng Tàu → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây).

Lộ trình 3:

• Dành cho các loại phương tiện: Bến xe Miền Đông → quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Bạch Đằng → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → xa lộ Hà Nội → quốc lộ 1 → các tỉnh miền Đông.

• Dành cho các loại ô tô: Bến xe Miền Đông → quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Bạch Đằng → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → xa lộ Hà Nội → Mai Chí Thọ → đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây).



Một lộ trình từ TP.HCM về các tỉnh miền Đông theo quốc lộ 1. Ảnh: Sở GTVT





Một lộ trình từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây theo quốc lộ 50. Ảnh: Sở GTVT

Từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây:

Lộ trình 1 (dành cho các loại ô tô): Bến xe Miền Tây → Kinh Dương Vương → quốc lộ 1 → nút giao Bình Thuận → đường dẫn cao tốc → đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương → các tỉnh miền Tây.

Lộ trình 2 (dành cho các loại phương tiện): Bến xe Miền Tây → Kinh Dương Vương → vòng xoay An Lạc → quốc lộ 1 (Long An).

Lộ trình 3 (dành cho các loại phương tiện): Bến xe Miền Tây → Kinh Dương Vương → quốc lộ 1 → Nguyễn Văn Linh → quốc lộ 50 → cầu Mỹ Lợi → thị xã Gò Công (Tiền Giang).

Bên cạnh việc đưa ra lộ trình hướng dẫn nêu trên, Sở GTVT TP.HCM còn đề nghị Sở GTVT các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và Bình Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan lắp bổ sung hệ thống biển báo hướng dẫn hướng lưu thông. Đồng thời, CSGT đường bộ - đường sắt và các đơn vị có liên quan tại các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và Bình Dương cần hỗ trợ tăng cường lực lượng tại các giao lộ có nguy cơ xảy ra ùn tắc.

“Đề nghị CSGT, Thanh tra Sở GTVT các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM phối hợp, kiểm tra các loại xe dừng, đỗ trái quy định, các loại xe khách chở quá số người quy định” - đại diện Sở GTVT nêu.

Sở GTVT cũng đề nghị UBND các quận, huyện của TP.HCM có kế hoạch bố trí người tại các bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương; các bến phà Cát Lái, Bình Khánh; ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự lòng, lề đường để người dân lưu thông thuận lợi, an toàn.

