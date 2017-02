Khởi động Bến xe Miền Đông mới

Theo chủ đầu tư, phải sau một tháng nữa mới có kết quả kiểm định độ nén, lún, kết cấu nền đất của khu đất trên, từ đó mới xác định được số lượng, độ sâu của các cọc đóng đại trà để chịu tải trọng của các công trình bên trên. “Sau đó Bến xe Miền Đông mới chính thức khởi công” - vị đại diện Samco cho biết.

Gói thầu số 1 gồm khu vực bãi xe đậu chờ lên xuống tài, đường bao quanh bãi và nhà ga chính. Các đơn vị thi công sẽ nỗ lực hoàn thành gói thầu này vào cuối năm để di dời bến xe hiện hữu tại quận Bình Thạnh, một trong những điểm nóng kẹt xe ở cửa ngõ TP.



Phối cảnh Bến xe Miền Đông mới. Ảnh: L.ĐỨC - H.TUYÊN

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được TP phê duyệt, Bến xe Miền Đông mới có diện tích hơn 16 ha nằm ở phường Long Bình, quận 9, TP.HCM (chiếm hơn 3/4 diện tích) và phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương (gần 1/4 diện tích). Công trình gồm bốn khu A, B, C, D. Trong đó, khu A là đất bến bãi, công trình công cộng và phụ trợ với tòa nhà cao 26 tầng, có diện tích hơn 12,2 ha; khu B là trạm xe buýt cao hai tầng; khu C là kho trung chuyển và giao dịch hàng hóa cao năm tầng; khu D là khu thương mại dịch vụ cao 15 tầng. Tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng.

Bến xe Miền Đông mới sẽ kết nối với các tuyến xe buýt, đặc biệt là tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Hành khách từ các tỉnh đến bến xe có thể lựa chọn các loại phương tiện công cộng, metro để vào trung tâm TP hoặc về các quận, huyện vùng ven, cũng như có thể đi Bình Dương, Đồng Nai...