Không khí lạnh ở Trung Quốc ‘đuổi theo’ U-23 Việt Nam

Từ ngày 29-1, rét đậm sẽ xuất hiện khi một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống. Đây chính là khối không khí lạnh đã gây ra trận mưa tuyết ở Trung Quốc trong trận bóng đá giữa đội tuyển U-23 Việt Nam và U-23 Uzbekistan ngày 27-1 (ảnh).



Ngay chiều 28-1, phần phía trước của khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc khiến Cao Bằng, Lạng Sơn nhiệt độ giảm 2-3 độ C. Trong đêm 28-1, khối không khí tiếp tục dồn hơi rét xuống, kèm theo đó là những cơn mưa phùn làm cho nền nhiệt thấp nhất ở khu vực vùng núi phía Bắc chỉ còn 10-12 độ C. Sáng 29-1, vùng đồng bằng và Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ C, Bắc bộ sẽ xảy ra rét đậm trên diện rộng, các tỉnh vùng núi thì trời rét hại.





Khối không khí lạnh cũng ảnh hưởng tới các tỉnh miền Trung, thậm chí vượt qua đèo Ngang ảnh hưởng tiếp tới các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, vượt cả đèo Hải Vân ảnh hưởng tới Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đi đến đâu khí lạnh sẽ gây mưa tới đó. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống dưới 21 độ C, trời chuyển rét. Khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ hạ xuống còn 23-24 độ C và trời trở lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo vào khoảng đêm 30 và ngày 31-1 sẽ lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Điều này khiến tình trạng rét đậm, rét hại duy trì trên diện rộng. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng thứ hai của năm 2018 sẽ kéo dài đến ngày 4-2 mới giảm dần.

Đợt rét đậm này cũng làm giảm nền nhiệt các tỉnh miền Trung, nhiều khả năng từ ngày 31-1 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế cũng sẽ xảy ra tình trạng rét đậm diện rộng, vùng núi phía Tây xứ Thanh-Nghệ có khả năng xảy ra rét hại. Riêng Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục có ngày đầu tuần nắng ráo, nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên ổn định mức 28-30 độ C, còn tại các tỉnh Nam bộ nhiệt độ 32-33 độ C.