Kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 6 tại Quảng Ninh

Tham dự đoàn kiểm tra còn có ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam và ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng các ban chuyên môn, các đơn vị liên quan.



Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc trình bày phương án khắc phục những vị trí cột xung yếu.



Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh; kiểm tra công tác khắc phục sạt lở cột 220 kV của Truyền tải điện 1; kiểm tra công tác phòng, chống bão lũ tại trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh. Cạnh đó, đoàn kiểm tra tình hình khắc phục sự cố của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc và công tác triển khai phòng, chống ảnh hưởng cơn bão số 6 tại Công ty Điện lực Quảng Ninh.



Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra tại hiện trường



Tại hiện trường các vị trí xung yếu (vị trí cột điện 08A, 09A và vị trí cột điện 26) của đường dây 110 kV của đường dây 110 kV Quảng Ninh - Hoành Bồ; ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã nghe lãnh đạo Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc báo cáo chi tiết phương án khắc phục sự cố, biện pháp thi công di chuyển các cột điện khỏi các vị trí nguy cơ sạt lở do mưa lũ thời gian trước đó.



Các trụ điện cao thế luôn là những vị trí xung yếu nhất của ngành điện... khi có mưa bão



Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc ghi nhận và biểu dương sự tích cực, khẩn trương của đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để khắc phục sự cố. Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đã xây dựng phương án khắc phục phù hợp, chuyển đổi phương thức vận hành linh hoạt nhằm đảm bảo cấp điện cho các khách hàng trong khu vực, đặc biệt là các phụ tải quan trọng, phụ tải công nghiệp...



Ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra các vị trí cột có nguy cơ sạt lở



Làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ninh tại Điện lực Vân Đồn, Phó Tổng Giám đốc Ngô Sơn Hải nhấn mạnh các biện pháp cần lưu ý trong công tác phòng, chống ảnh hưởng của cơn bão số 6, cần phải lưu ý an toàn cho con người và thiết bị, xây dựng phương án dự phòng và phương thức cấp điện hợp lý, đảm bảo cấp điện cho các phụ tải quan trọng khi lưới điện bị sự cố.



Với các khách hàng quan trọng như bệnh viện, đài phát thanh truyền hình… sử dụng nguồn điện dự phòng là máy phát điện, Công ty Điện lực Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí công nhân điện lực hỗ trợ kiểm tra và tư vấn cho khách hàng cách vận hành hiệu quả, an toàn.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chủ động làm việc với Đài truyền hình tỉnh để đưa thông tin cảnh báo về an toàn điện, tư vấn sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão đến đông đảo khách hàng, bạn xem truyền hình.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Sơn Hải cũng chỉ đạo các đơn vị trong thời gian khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão gây ra, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động cũng như hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong dân.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh báo cáo phương án phòng, chống ảnh hưởng cơn bão số 6



Ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh báo cáo đơn vị đã họp Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ chi tiết, cụ thể cho từng thành viên, bộ phận liên quan; thực hiện tốt phương án bốn tại chỗ khi xảy ra sự cố do bão lũ, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thiết bị... đặc biệt là đảo Cô Tô, đảo tiền tiêu.



Tại buổi làm việc, ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh các đơn vị cần chủ động đề xuất các đối tác thi công lưới điện tin cậy, có phương án sẵn sàng khắc phục sự cố cùng ngành điện khi sự cố lưới điện xảy ra; cần chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị để khắc phục thiệt hại do bão, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, an toàn khi cấp điện trở lại cho khách hàng và khôi phục vận hành lưới điện. Công ty Điện lực Quảng Ninh, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc và các đơn vị bị ảnh hưởng cần theo dõi sát sao thông tin ảnh hưởng của cơn bão số 6, nắm bắt kịp thời và đưa ra giải pháp nhanh, chính xác trong việc ứng trực mưa bão, xử lý sự cố.

Ông Mai Quang Hùng - Trưởng Ban An toàn kiểm tra công tác phòng, chống ảnh hưởng cơn bão số 6 tại Công ty Điện lực Thái Bình



Cũng trong ngày 16-9-2018 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tại các nơi mà có nguy cơ bị ảnh hưởng do cơn bão số 6. Lãnh đạo và người lao động của tổng công ty và các đơn vị sẽ bị ảnh hưởng bởi bão số 6 và hoàn lưu sau bão đã sẵn sàng, ứng trực kịp thời; bằng mọi nỗ lực sẽ thực hiện các phương án tối ưu nhất để cung ứng điện và xử lý khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, đảm bảo cấp điện sớm nhất cho dân, an toàn cho người lao động và khách hàng sử dụng điện.