Mái hiên di động không được màu sắc lòe loẹt, phản cảm

Ngày 14-4, TP.Vũng Tàu cho hay trong quá trình triển khai lập lại trật tự lòng đường vỉa hè có một số ý kiến của các phường, xã và người dân liên quan đến việc lắp đặt các mái che di động, xử lý các bục, bệ, ram dốc, biển hiệu, quảng cáo.

Để thống nhất phương pháp xử lý trên toàn địa bàn, TP.Vũng Tàu đã ban hành hướng dẫn tạm thời đối với việc lắp đặt, sửa chữa mái che, mái hiên di động, biển hiệu, quảng cáo và xử lý các bục, bệ, ram dốc.

Mái hiên cao 3,5m so với vỉa hè

Cụ thể, các mái che di động gắn trên mặt tiền công trình phải cao 3,5m so với vỉa hè. Phần khung đưa ra đến vị trí thấp nhất là 3,0m so với vỉa hè, phần bạt che rủ xuống tối đa không quá 0,3m (trường hợp gắn vào ban công thì gắn vào mép dưới của ban công và phần đưa ra đến vị trí thấp nhất phải đảm bảo cao độ là 3,0m so với vỉa hè). Mái che di động được đưa ra tối đa 3,0m (từ mép công trình) nhưng phải đảm bảo cách mép ngoài vỉa hè 1m, đảm bảo an toàn lưới điện và thống nhất trên toàn tuyến đường.

Bạt che dùng màu sắc thống nhất và không dùng các màu tối, phản quang, lòe loẹt gây ảnh hưởng đến thị giác, sức khỏe và an toàn giao thông. Các tuyến đường không có vỉa hè hoặc vỉa hè không đảm bảo quy định này thì không được gắn mái che. Tất cả các trường hợp mái che bị nghiêng, xệ, cũ, rách phải được sửa chữa, thay thế để đảm bảo mỹ quan và đáp ứng quy định nêu trên. Nếu không thực hiện thì sẽ bị phạt vi phạm và cưỡng chế tháo dỡ. Không cho phép treo móc tất cả các vật dụng, phơi phóng trên khung mái che.

Việc làm mái che gây cản trở giao thông sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. UBND các phường, xã tùy tình hình thực tế trên từng tuyến đường tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện đảm bảo quy định và đồng bộ, thống nhất trên toàn tuyến.



Phần mái hiên quá thấp như trên sẽ bị tháo dỡ

Khuyến khích lắp bảng quảng cáo có đèn chiếu sáng

Các biển hiệu, quảng cáo chắn ngang vỉa hè và có độ cao dưới 3,5m so với vỉa hè không đúng quy định đều phải tháo dỡ. Đối với bảng hiệu, quảng cáo ngang mặt tiền công trình, đáy bảng phải cách mặt vỉa hè 3,5m (Đối với dãy nhà liên kế có cốt tầng bằng nhau, bảng được ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên).

Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 2m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở; mặt ngoài bảng nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m; Các trường hợp nhà 1 tầng, cấp 4 có thể áp dụng quy định này, nhưng phải được lắp đặt chắc chắn, đảm bảo an toàn.

Đối với bảng hiệu, quảng cáo dọc trước mặt tiền công trình, chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình nơi đặt biển; đáy bảng phải cách mặt vỉa hè 3,5m (Đối với dãy nhà liên kế có cốt tầng bằng nhau, bảng được ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên); mặt ngoài bảng nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m. Khuyến khích việc lắp biển hiệu, quảng cáo bằng hộp đèn hoặc có đèn chiếu sáng về đêm.

Phải xây bục, bệ, ram dốc trong phần đất chủ nhà

Các trường hợp xây dựng, lắp đặt các bục, bệ, ram dốc trên vỉa hè đã được nhà nước đầu tư xây dựng đồng bộ đều không đúng quy định và phải tháo dỡ.

Đối với các tuyến đường chưa có vỉa hè, hoặc vỉa hè không đều nhau do nhà nước chưa thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch thì xử lý theo nguyên tắc các bục, bệ, ram dốc không được xây dựng ngoài phạm vi ranh đất hợp pháp của chủ nhà. Các trường hợp bục bệ, ram dốc xây dựng trong ranh đất hợp pháp nhưng không đồng bộ trên cả tuyến phố, không đảm đảm bảo mỹ quan chung thì UBND các phường cần thống kê và có báo cáo cụ thể, đề xuất việc hồi đất trước khi thực hiện việc tháo dỡ để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Các trường hợp phức tạp (nếu phá dỡ thì không có giải pháp nào khác để khắc phục việc lên xuống nhà, công trình; hoặc gia đình có người già, người khuyết tật) thì UBND các phường cần tập hợp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy cấp thành phố.

Theo TP.Vũng Tàu, quá trình xử lý, nếu có vướng mắc hoặc các vấn đề chưa rõ, yêu cầu UBND các phường, xã báo cáo trực tiếp về ban chỉ huy cấp thành phố để được xem xét, chỉ đạo thực hiện.



Nhiều người dân TP Vũng Tàu tự tháo dỡ phần lấn vỉa hè ảnh chụp sáng 14-4.