Máy bay đi Hàn Quốc quay đầu để cứu hành khách

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện hãng hàng không Vietjet Air (VJA) cho biết sức khoẻ của nữ hành khách trên chuyến bay VJ862 đã ổn định trở lại.



Trước đó, chuyến bay của VJA số hiệu VJ862 (chặng TP. HCM đi Seoul - Hàn Quốc) ngày 5-7 cất cánh lúc 2g40.

Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh khoảng 25 phút, hành khách nữ T.N.D.L (30 tuổi) cảm thấy khó thở. Được biết, khách này có tiền sử bệnh tim.

Tổ tiếp viên trên máy bay đã ngay lập tức kiểm tra tình trạng sức khoẻ hành khách và thực hiện các biện pháp sơ cứu, sử dụng bình oxy y tế trên máy bay để hỗ trợ. Do tình hình sức khoẻ của khách vẫn phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khoẻ và sinh mạng của hành khách, cơ trưởng đã quyết định quay máy bay trở lại TP.HCM. Do máy bay vẫn còn đầy nhiên liệu nên cơ trưởng đã phải cho máy bay bay vòng hơn 1 tiếng để xả bớt nhiên liệu trước khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 4g40 cùng ngày.

Sau khi máy bay hạ cánh, đại diện Vietjet đã phối hợp với tổ bay, công ty phục vụ mặt đất và bộ phận y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức cấp cứu cho hành khách. Chuyến bay phải chờ mất 2 giờ 30 để nạp dầu và bình oxy, tổ bay cùng hành khách phải đợi 3 giò để chuẩn bị cho giờ khởi hành mới. Trong quá trình này, các hành khách đã được phục vụ thức ăn. Chuyến bay mới đi Seoul khởi hành lúc 7g15.

Trao đổi với đại diện Vietjet Air, tình huống trên đã gây thiệt hại rất lớn cho hãng và làm ảnh hưởng đến gần 200 hành khách trên chuyến bay. Tuy nhiên, sự an toàn và sức khoẻ của hành khách đã được hãng đặt lên hàng đầu trong tình huống này.

Qua đây, các hành khách có tiền sử hoặc đang có các bệnh như tim mạch, huyết áp, đột quỵ, hô hấp nặng và các bệnh nghiêm trọng khác cần lưu ý nên thông báo về tình trạng sức khỏe với nhân viên hãng hàng không khi mua vé và làm thủ tục tại sân bay để có tư vấn và hỗ trợ cần thiết.