Đã lấy mẫu để kiểm tra vụ dùng rác thải san lấp mặt bằng

Chiều 23-11, Cục Cảnh sát môi trường (thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng Công an TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh đã đến ghi nhận hiện trường khu đất tại ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

"Hôm nay, chúng tôi yêu cầu chủ đất giữ nguyên hiện trường, xác định ranh giới khu đất, lấy lời khai của chủ đất, người san lấp để tiến hành các bước tiếp theo" - đại diện Công an TP.HCM cho biết.



Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu rác bị chôn để tiến hành kiểm tra. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Ngoài ra, theo đoàn kiểm tra, Sở TN&MT TP sẽ tiến hành lấy mẫu để đánh giá xem đây là chất thải nguy hại hay không nguy hại. Nếu là rác nguy hại thì cơ quan chức năng sẽ phong tỏa hiện trường ngay lập tức.

"Sau khi lấy mẫu, Sở TN&MT báo cáo UBND TP.HCM theo hướng để Công an TP xử lý vì để điều tra có dấu hiệu hình sự hay không" - đại diện đoàn kiểm tra nói.

Mặt khác, để xác định vụ việc hình sự hay không, đoàn kiểm tra cho rằng cơ quan chức năng có thể phải trưng cầu giám định, để đo đạc khối lượng chính xác, loại chất thải...

Cuối giờ chiều 23-11, Trung tâm Công nghệ và quản lý môi trường ETM (ETM) thuộc Sở KH&CN lấy mẫu đất và rác thải.

ETM cho biết sẽ tiến hành lấy mẫu đất phía trên bề mặt, rác được chôn lấp và đất dưới tầng cuối để đem về phòng thí nghiệm kiểm nghiệm thành phần và các chỉ tiêu. Có bốn vị trí được ETM đào và lấy mẫu đất, mỗi vị trí lấy 4-5 bao tải đất.

Có mặt tại hiện trường, một trong hai chủ đất, bà Nguyễn Thị Cẩm Sa cho biết bà ký hợp đồng san lấp mặt bằng với ông Nguyễn Văn Cơ với giá trị 130 triệu đồng. Chủ đất còn lại là ông Trần Hồng Thái.

Trong hợp đồng do bà Sa cung cấp, có điều khoản ghi rõ ông Cơ chỉ được đổ đất đá xà bần, cát và không được đổ rác thải công nghiệp khác.