Đà Nẵng có hệ thống quan trắc môi trường nước

Sáng 6-1, TP Đà Nẵng chính thức có hệ thống quan trắc môi trường nước do Công ty Cổ phần Trung Nam tài trợ cho Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC) thực hiện nghiên cứu, chế tạo. Tổng kinh phí để nghiên cứu lắp đặt hệ thống quan trắc này trị giá 10 tỉ đồng.

Theo đó, có tám trạm quan trắc ô nhiễm môi trường nước và được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận đồng ý triển khai tại các địa điểm: hồ Công viên 29-3; hồ Xuân Hà A; hồ Phước Lý; hồ Bàu Tràm; hồ Đò Xu; hồ khu E2 mở rộng; hồ Nguyễn Phước Tần; sông Phú Lộc.



Theo ông Nguyễn Anh Huy (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Nam), đơn vị phối hợp hỗ trợ Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC) thực hiện chế tạo thành công bốn trạm quan trắc đầu tiên.



Hệ thống quan trắc đặt tại hồ Công viên 29-3 Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, hệ thống nhằm giám sát chất lượng nước và cảnh báo ô nhiễm ở sông, hồ tự nhiên. Đánh giá chất lượng nước thải công nghiệp, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp, bảo vệ môi trường nước, phòng ngừa các sự cố ô nhiễm.

Các trạm quan trắc này không chỉ có ý nghĩa về mặt bảo vệ môi trường mà còn mang ý nghĩa về mặt khoa học công nghệ to lớn. Bởi đây là những sản phẩm “made in Da Nang”, do chính đội ngũ khoa học kỹ thuật của TP Đà Nẵng, trực tiếp là CENTIC nghiên cứu chế tạo.

Ông Phạm Quốc Toản (kỹ sư trưởng nghiên cứu chế tạo sản phẩm) cho hay ngoại trừ các cảm biến có độ chính xác cao do Tập đoàn HACH (Hoa Kỳ) cung cấp, toàn bộ bộ phận cơ khí, điện tử và CNTT còn lại đều được thiết kế và sản xuất trong nước. Toàn bộ sản phẩm hoạt động dựa trên năng lượng mặt trời.



Kỹ sư Phạm Quốc Toản giới thiệu hệ thống quan trắc môi trường nước “made in Da Nang”. Ảnh: TẤN VIỆT

“Nhờ vậy, Đà Nẵng có thể yên tâm khi có sẵn nguồn lực kỹ sư vận hành tại chỗ để duy trì, hỗ trợ kỹ thuật lâu dài, bảo đảm cho các trạm quan trắc có thể hoạt động bền bỉ ổn định trong nhiều năm” - ông Toản nói.

Như đã đưa tin, Đà Nẵng đang phải đối mặt với bài toán ô nhiễm nguồn nước. Trong đó phải kể đến sông Phú Lộc và các bãi biển. UBND TP Đà Nẵng cùng các sở, ngành liên quan liên tục có những buổi kiểm tra, lên kế hoạch giải quyết bài toán này. Tránh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng bộ mặt du lịch của TP.

Trong buổi kiểm tra cống xả Mỹ An (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) gây ô nhiễm biển Mỹ Khê mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định: Thường vụ Thành ủy thống nhất ưu tiên nguồn lực giải bài toán ô nhiễm nước và bờ biển.

Theo chỉ đạo của bí thư Đà Nẵng, đến năm 2020 toàn TP phải kiểm soát được hệ thống xử lý nước thải. Đồng thời, giải quyết rốt ráo tình trạng nước thải xả tràn ra biển.