Dân kéo lên tỉnh phản đối xây nhà máy rác

Sáng 4-9, cả ngàn người dân xã Đông Kỳ (huyện Tứ Kỳ) đã cuốc bộ hơn chục cây số lên trụ sở tiếp công dân tỉnh Hải Dương kiến nghị dừng việc xây dựng nhà máy xử lý rác tại khu Vườn quả Bác Hồ (thôn Bắc An) vì địa điểm này gần khu dân cư, nhà máy nước sạch và trường học.

Lo ô nhiễm vì gần khu dân cư

Theo người dân, từ tháng 9-2017, UBND tỉnh Hải Dương đã có thông báo về việc thực hiện Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp của Công ty cổ phần Tre Xanh tại xã Đông Kỳ.

Đến ngày 27-3-2018, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có khu liên hiệp xử lý Đông Kỳ. Địa điểm dự định triển khai dự án là khu vườn vải rộng 7 ha ở thôn Bắc An được mang tên Vườn quả Bác Hồ. Khu vườn quả này nằm ngay mé đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, gần sông Thái Bình.



Theo quy hoạch, khu liên hiệp xử lý Đông Kỳ sẽ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, y tế, nông nghiệp, xây dựng cho ba huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc và Ninh Giang. Giai đoạn đến năm 2020, khu liên hiệp xử lý rác này sẽ có quy mô 7 ha, công suất xử lý hơn 233 tấn/ngày. Giai đoạn đến năm 2030, sẽ nâng quy mô lên hơn 16 ha, công suất xử lý đạt hơn 332 tấn/ngày.



Ông Phạm Văn Chiến, trú thôn Bắc An, cho biết khu vực dự kiến xây dựng nhà máy rác chỉ cách khu dân cư thôn Bắc An 30-150 m, cách nhà máy nước sạch 250 m, nằm gần trường học. Người dân cho rằng đối chiếu với các quy định của pháp luật thì địa điểm này không đủ điều kiện xây dựng nhà máy xử lý rác, không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.



Theo ông Chiến, từ ngày 6-8, người dân bốn thôn Bắc An, Tây An, Đông An, Nam An đã kéo lên UBND xã Đông Kỳ kiến nghị dừng việc triển khai dự án nhà máy xử lý rác tại khu Vườn quả Bác Hồ. UBND xã Đông Kỳ đã ghi nhận kiến nghị của người dân là có cơ sở. UBND xã Đông Kỳ đã đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Tứ Kỳ có kế hoạch chuyển dự án xây dựng nhà máy xử lý rác sang địa điểm khác cho phù hợp.



Dừng triển khai, chọn địa điểm khác

Tuy nhiên, sau khi UBND huyện Tứ Kỳ có văn bản chỉ đạo UBND xã Đông Kỳ và chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án xử lý rác thải, ngày 14-8, rất đông người dân xã Đông Kỳ đã kéo lên UBND huyện Tứ Kỳ kiến nghị dừng triển khai dự án.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ đã đối thoại, ghi nhận ý kiến của người dân. Ngày 15-8, Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ đã họp bàn, giao UBND huyện báo cáo UBND tỉnh Hải Dương tạm dừng triển khai nhà máy.



Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Hải Dương sáng 4-9, rất đông người dân đã chen chân trong hội trường tiếp tục kiến nghị lãnh đạo tỉnh cho dừng dự án vì không đảm bảo điều kiện khoảng cách.



Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương, cho rằng việc xây dựng nhà máy xử lý rác là tất yếu để giải quyết vấn đề rác thải nông thôn. Tại huyện Tứ Kỳ sẽ có một nhà máy xử lý rác thải với quy mô và công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm phải phù hợp điều kiện về khoảng cách với khu dân cư, trường học.

“Qua ý kiến của bà con thì khoảng cách triển khai nhà máy gần nhà máy nước sạch, gần trường học và khu dân cư. Địa điểm này lại là Vườn quả Bác Hồ cần giữ gìn. Vì vậy, không phải là tạm dừng nữa mà tôi quyết định dừng hẳn” - ông Hiển nói.

Ông Hiển chỉ đạo huyện Tứ Kỳ cần tìm địa điểm khác phù hợp để triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Sau chỉ đạo của bí thư Tỉnh uỷ, cả hội trường rần rần vỗ tay tán thành.