EVN khẳng định các đập thủy điện an toàn

Sau khi xảy ra vụ việc vỡ đập thủy điện ở Lào, dư luận đặc biệt quan tâm đến mức độ an toàn của các dự án thủy điện trong nước.



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện EVN cho biết các công ty thủy điện do EVN quản lý đều thực hiện quan trắc, bảo dưỡng công trình theo thiết kế đề ra. Đồng thời hàng năm đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập trình do Bộ Công Thương phê duyệt. EVN khẳng định các đập thủy điện thuộc quản lý của EVN tuyệt đối an toàn.

Ngoài ra, các công ty thủy điện đã trình UBND các tỉnh vùng hạ du phê duyệt phương án phòng chống lụt vùng hạ du của đập thủy điện, trong các phương án này nêu rất cụ thể các tình huống vận hành trong mùa lũ, khi xả với tần suất, lưu lượng nước như thế nào thì hạ du đập có nguy cơ ngập đến đâu để chính quyền địa phương và nhân dân được biết và chủ động phòng tránh.

"Chúng tôi tiếp tục khẳng định, các đập thủy điện thuộc EVN đã được các tư vấn chuyên ngành đánh giá an toàn"- đại diện EVN chia sẻ.

Theo vị này, trước sự biến đổi khí hậu và thay đổi của thời tiết, EVN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trang bị, bổ sung thêm một máy phát điện diesel di động, vào mùa lũ, đặt ở tại khu vực cửa xả tràn để tăng thêm tính dự phòng khi vận hành hồ chứa trong tình trạng khẩn cấp.

Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp các hình ảnh camera quan sát trực tuyến tại khu vực đập cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương và truyền trực tiếp tới Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai để các cơ quan giám sát trực tiếp