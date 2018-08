Liên tiếp động đất ở Bắc Trà My, Quảng Nam

Mới đây nhất, vào lúc 15 giờ 0 phút ngày 28-8, một trận động đất có độ lớn 3,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My. Trận động đất này xảy ra tại vị trí 15,357 vĩ độ Bắc; 108,117 độ kinh Đông , độ sâu chấn tiêu khoảng 9,5 km.



Vị trí trận động đất chiều 28-8.

Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.



Trước đó, vào lúc 12 giờ 4 phút ngày 21-8, một trận động đất có độ lớn 2,6 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My. Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 7,1 km.Cũng trong tháng Tám này, vào lúc 16 giờ 26 phút ngày 2-8, một trận động đất khác có độ lớn 2,6 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My với độ sâu chấn tiêu khoảng 10,8 km.Như vậy, tính từ đầu tháng Tám đến nay, tại khu vực huyện Bắc Trà My (nơi được cho là khu vực ‘điểm nóng’ về quy hoạch phát triển thủy điện) đã liên tiếp xảy ra ba trận động đất.Trước đó, trong tháng Bảy, tại khu vực huyện Bắc Trà My cũng đã xảy ra năm trận động đất. Riêng ngày 26-7, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã xảy ra liên tiếp bốn trận động đất, khiến người dân ở vùng miền núi này không khỏi hoang mang lo lắng.Theo nhận định của Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, đây là những trận động đất nhỏ, không gây ảnh hưởng đến nhà cửa và người dân khu vực.