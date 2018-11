Lo hạn hán, Đà Nẵng đề nghị 4 thủy điện dừng phát điện

Ngày 23-11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay lãnh đạo TP vừa có liên tiếp các công văn chỉ đạo, đề nghị các bên liên quan tập trung ứng phó hạn hán năm 2019 và đảm bảo cấp nước sinh hoạt Đà Nẵng.



Cửa thu nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, trong Công văn 9089/UBND-QLĐTh ngày 22-11 do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng ký, giao các sở, ngành liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Nam và liên hệ các chủ hồ chứa ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo cấp nước an toàn cho TP Đà Nẵng.



UBND TP Đà Nẵng yêu cầu rà soát cụ thể nhu cầu sử dụng nước dưới hạ du các hồ, chủ động xây dựng, bố trí kế hoạch, thời gian lấy nước cụ thể, phù hợp với lịch vận hành của các hồ chứa theo quy định của quy trình nhằm sử dụng hiệu quả và tránh lãng phí nguồn nước. Thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả rà soát trong tháng 12-2018.

“Trường hợp không xảy ra mưa, lũ thì ưu tiên việc tích nước các hồ chứa để đảm bảo đủ nước cấp an toàn cho mùa cạn năm 2019. Đồng thời, xây dựng phương án khai thác nước, sử dụng nước tiết kiệm và có phương án khai thác, sử dụng các nguồn nước thay thế” - công văn nêu.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị đóng kín các đập dâng An Trạch, Thanh Quýt, Bầu Nít và Hà Thanh (trừ trường hợp có lũ), đặc biệt là đập dâng An Trạch để đảm bảo việc khai thác nước từ Trạm bơm An Trạch nhằm cấp đủ nước cho TP.



Đập dâng An Trạch tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) khai thác tối đa nguồn nước từ đập dâng An Trạch trong trường hợp nguồn nước tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn.



Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ký công văn gửi bốn công ty thủy điện là A Vương, Đăk Mi, Sông Tranh, Sông Bung (Quảng Nam) đề nghị tạm dừng phát điện, tích nước lại trong hồ đến ngày 15-12 để tập trung phát điện, cấp nước cho hạ du Đà Nẵng và Quảng Nam trong năm 2019.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị các chủ hồ chứa cung cấp giấy phép và đề án hoặc báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt đã được Bộ TN&MT thẩm định, cấp phép về Sở TN&MT TP Đà Nẵng trước ngày 25-11 để phục vụ cho công tác giám sát, xây dựng, bố trí kế hoạch, thời gian lấy nước cụ thể, phù hợp với lịch vận hành của các hồ chứa nhằm sử dụng hiệu quả và tránh lãng phí nguồn nước.

“Trường hợp xảy ra tình trạng thiếu nước ở hạ du, phối hợp chặt chẽ với UBND TP và Dawaco để điều tiết, xả nước các hồ chứa cho phù hợp, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả trên cơ sở phù hợp với thực trạng nguồn nước hiện có của các hồ” - công văn của UBND TP Đà nẵng đề nghị bốn công ty thủy điện.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Xây dựng sớm tham mưu UBND TP xem xét, quyết định phương án đầu tư bổ sung thêm tuyến ống dẫn nước thô từ đập dâng An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có trách nhiệm khi xảy ra hạn hán, thiếu hụt nước phải ưu tiên cấp nước cho dân sinh, rồi mới đến chăn nuôi và cây trồng lâu năm và các mục đích sử dụng nước khác.