Nắng kéo dài 2, 3 ngày tới ở miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết hôm nay (26-6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-15 giờ. Nắng nóng ở khu vực miền Trung còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Riêng tại khu vực Hà Nội ngày hôm nay trời nắng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Từ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, mưa dông có khả năng xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc tiếp tục có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trong tuần này, thời tiết Nam Bộ và Tây Nguyên ổn định do chỉ chịu tác động của gió Tây Nam cường độ trung bình. Theo đó, trời sẽ có nắng từ sáng đến đầu giờ chiều, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 31-34 độ C, Tây Nguyên ở mức 29-32 độ C.