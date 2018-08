Thủ tướng chỉ đạo ứng phó lũ lụt trên cả nước

Công điện nêu rõ hiện nay mực nước sông Cửu Long đang tiếp tục lên, mực nước cao nhất ngày 30-8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,98 m (dưới báo động 2 là 0,02 m), trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,55 m (trên báo động 2 là 0,05 m).Dự báo, ngày 5-9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,15 m, tại Châu Đốc ở mức 3,65 m (trên báo động 2 là 0,15 m), đến giữa tháng 9 mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3, hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, tràn vỡ đê bao, đặc biệt là tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.



Gặt lúa sớm chạy lũ ở đồng bằng sông Cửu Long.

Tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, những ngày vừa qua đã có mưa to đến rất to; gây lũ lớn trên thượng nguồn sông Mã, đỉnh lũ tại Hồi Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vượt mức báo động 3 khoảng 2,05m, tương đương lũ lịch sử năm 2007; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, nhất là tại các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa.



Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; các bộ ngành có liên quan và các địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai.Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long chủ động chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp phòng, chống lũ để bảo đảm an toàn tính mạng và bảo vệ sản xuất cho người dân.Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.Bộ NN&PTNT tổ chức vận hành an toàn các hồ đập và công trình thủy lợi.Bộ GTVT chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông; bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải tại vùng ngập lũ.Bộ GD&ĐT chủ động chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, nhất là tại vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị quản lý hồ đập thủy điện triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện và hệ thống điện.Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương phòng, chống lũ và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...