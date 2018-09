Tiếp đón đoàn giám sát môi trường và tham quan

Đó là những nội dung Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân vừa báo cáo cho Đoàn Ban Liên lạc Cựu cán bộ Văn hóa huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trong chuyến tham quan thực tế và giám sát môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4 vào ngày 25-8.

Đoàn tham quan thực tế tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2



Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã hoàn thành xuất sắc và vượt mức kế hoạch sản lượng điện được giao. Cụ thể, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là 4.099 triệu kWh, đạt 103,2% so kế hoạch của tổng công ty giao và tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2017 (3.371 triệu kWh). Sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là 2.149 triệu kWh đạt 109,8% so với kế hoạch giao 1.956 triệu kWh. Tính riêng sản lượng điện sản xuất từ khi vận hành thương mại là 1.695 triệu kWh, đảm bảo cung ứng điện an toàn, hiệu quả cho hệ thống điện quốc gia và các tỉnh khu vực miền Nam, nhất là các đợt cao điểm mùa khô.

Đoàn cựu cán bộ Văn hóa huyện Tuy Phong giám sát trực tiếp quy trình bốc dỡ than tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4



Trong chuyến tham quan , giám sát của Đoàn Cựu cán bộ Văn hóa huyện Tuy Phong đã được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân giới thiệu về quy trình sản xuất, hệ thống quan trắc, camera giám sát được lắp đặt và truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận. Bên cạnh đó, đoàn đã đi giám sát thực tế quy trình sản xuất tại kho than và phòng điều khiển trung tâm của 2 nhà máy (Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4) được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân quản lý và vận hành.



Qua buổi tham quan thực tế, Đoàn Cựu cán bộ Văn hóa huyện Tuy Phong đã đánh giá cao việc kiểm soát tốt bảo vệ môi trường, chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động về môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4. Đoàn giám sát hy vọng rằng, các vấn đề về môi trường luôn các được nhà máy quan tâm và xử lý triệt để, không để bất kì sự cố nào xảy ra.