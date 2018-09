TP.HCM: Duyệt dự án bảo vệ quyền lợi người thu gom rác

Mới đây, UBND TP.HCM đã phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Tổ chức Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ cho dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập”.



Thời gian thực hiện từ tháng 8-2018 đến tháng 12-2021. Chủ đầu tư dự án là Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn công tác xã hội và phát triển Cộng đồng (SDRC). Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực để người thu gom rác tiếp cận các chính sách an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, an toàn lao động, dễ dàng hơn. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức của người thu gom rác và hình thành hành vi thực hành tốt vệ sinh an toàn lao động, thói quen sử dụng bảo hộ lao động nhằm đảm bảo an toàn khi làm việc.

Những người thu gom rác sẽ có chương trình an sinh để cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn lao động (ảnh minh họa - NM)



Các nội dung chính của dự án bao gồm: Thành lập được 10 nhóm tự giúp của người thu gom rác dân lập, có khả năng trình bày các thông tin để có thể chia sẻ cho những người thu gom rác dân lập khác và tự tin thảo luận, tham gia các buổi tọa đàm trong việc bảo vệ quyền lợi của họ trong tiếp cận an sinh xã hội.



Mục tiêu của dự án là có khoảng 60% (720/1.200 người thu gom rác) tham gia dự án có bảo hiểm y tế tự nguyện và 80% (960/1.200 người thu gom rác) tham gia bảo hiểm tai nạn. Ít nhất có ba hợp tác xã, tổ rác dân lập, nhóm tự giúp được củng cố và phát triển, nhằm thúc đẩy quyền lợi tiếp cận an sinh xã hội của người thu gom rác dân lập tốt hơn.

Một mạng lưới bảo vệ người thu gom rác được thành lập và hoạt động với sự tham gia tích cực của người thu gom rác. Trong đó, có 80% (960/1.200 người thu gom rác) có kiến thức và 40% (480/1.200 người thu gom rác) thực hành tốt để cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn lao động.

Giám sát quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Vừa qua, Sở TN&MT TP.HCM cho biết sẽ tập trung nhiều giải pháp để quản lý, giám sát việc vận chuyển và trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố tiếp tục thực hiện gắn GPS trên phương tiện vận chuyển, lắp đặt camera giám sát tại các trạm trung chuyển; quy hoạch cải tạo vị trí các trạm trung chuyển rác theo công nghệ ép rác kín, có trang thiết bị xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Đồng thời, thành phố cũng đang triển khai nghiên cứu các mẫu xe thu gom, vận chuyển để thay thế phương tiện thu gom, vận chuyển thô sơ không đáp ứng quy định của Luật Giao thông đường bộ, không đảm bảo chất lượng vệ sinh… nhằm tạo sự chuyển biến trong chất lượng cung ứng dịch vụ và tiến đến xóa dần các điểm ô nhiễm; thay đổi phương thức quản lý, giám sát qua ứng dụng công nghệ thông tin cũng như sử dụng hiệu quả ngân sách khi kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác giám sát, Sở TN&MT đã triển khai xây dựng hệ thống quan trắc tự động chất lượng môi trường tại các khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố để đánh giá chất lượng môi trường và kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm tại các khu liên hợp xử lý chất thải…